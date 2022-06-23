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В Петербурге пройдет спецпоказ фильма «Продукты 24» — участника Берлинале от режиссера Михаила Бородина

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В Петербурге, Москве и еще четырех городах России пройдет специальный показ фильма «Продукты 24» — участника программы Panorama 72-го Берлинского кинофестиваля и дебютной работы в полном метре для режиссера Михаила Бородина.

Кадры из фильма "Продукты 24" предоставлены «Собака.ru» прокатчиком
Кадры из фильма "Продукты 24" предоставлены «Собака.ru» прокатчиком
Кадры из фильма "Продукты 24" предоставлены «Собака.ru» прокатчиком
Кадры из фильма "Продукты 24" предоставлены «Собака.ru» прокатчиком
Кадры из фильма "Продукты 24" предоставлены «Собака.ru» прокатчиком

По сюжету, Мухаббат живет и работает в продуктовом магазине на окраине Москвы. Таких магазинов много в спальных районах Москвы — крошечные помещения, спрятанные в подвалах бетонных многоэтажек. Большинство работающих там людей — мигранты. Как многие из них, Мухаббат находится в рабстве. У нее нет денег и документов, ей некуда бежать. Преодолевая отчаяние и страх, Мухаббат вырывается на свободу. Но чтобы вернуть самое дорогое, что у нее есть, ей предстоит пройти долгий путь, полный боли, компромиссов и потерь.

В этом году «Продукты 24» был отобран в участники программы Panorama Берлинского кинофестиваля. История о современном рабстве, происходящая на глазах у тысяч равнодушных свидетелей, стала дебютной полнометражной работой для актрис Людмилы Васильевой и Зухары Санзысбай, оператора Екатерины Смолиной, и режиссера Михаила Бородина, ранее снявшего несколько короткометражных фильмов, среди которых «Я нормальный» (участник конкурсной программы La Semaine de la Critique, Канны 2018, кинофестиваля «Кинотавр 2018) и «Регистрация» (участник конкурсной программы Odense Film Festival 2020), а также документальный фильм COTTON100%.

В широкий прокат фильм «Продукты 24» не выйдет — увидеть его можно будет только в рамках спецпоказов. Они пройдут:

  • 4 июля — Москва, киноцентр «Октябрь»;
  • 5 июля — Петербург, КАРО 11 Охта;
  • 6 июля — Екатеринбург, Ельцин Центр;
  • 7 июля — Новосибирск, кинотеатр «Победа»;
  • 8 июля — Самара, кинотеатр «Художественный»;
  • 11 июля — Хабаровск, кинотеатр «Гигант».
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