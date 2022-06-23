В Петербурге пройдет спецпоказ фильма «Продукты 24» — участника Берлинале от режиссера Михаила Бородина

В Петербурге, Москве и еще четырех городах России пройдет специальный показ фильма «Продукты 24» — участника программы Panorama 72-го Берлинского кинофестиваля и дебютной работы в полном метре для режиссера Михаила Бородина.
По сюжету, Мухаббат живет и работает в продуктовом магазине на окраине Москвы. Таких магазинов много в спальных районах Москвы — крошечные помещения, спрятанные в подвалах бетонных многоэтажек. Большинство работающих там людей — мигранты. Как многие из них, Мухаббат находится в рабстве. У нее нет денег и документов, ей некуда бежать. Преодолевая отчаяние и страх, Мухаббат вырывается на свободу. Но чтобы вернуть самое дорогое, что у нее есть, ей предстоит пройти долгий путь, полный боли, компромиссов и потерь.
В этом году «Продукты 24» был отобран в участники программы Panorama Берлинского кинофестиваля. История о современном рабстве, происходящая на глазах у тысяч равнодушных свидетелей, стала дебютной полнометражной работой для актрис Людмилы Васильевой и Зухары Санзысбай, оператора Екатерины Смолиной, и режиссера Михаила Бородина, ранее снявшего несколько короткометражных фильмов, среди которых «Я нормальный» (участник конкурсной программы La Semaine de la Critique, Канны 2018, кинофестиваля «Кинотавр 2018) и «Регистрация» (участник конкурсной программы Odense Film Festival 2020), а также документальный фильм COTTON100%.
В широкий прокат фильм «Продукты 24» не выйдет — увидеть его можно будет только в рамках спецпоказов. Они пройдут:
- 4 июля — Москва, киноцентр «Октябрь»;
- 5 июля — Петербург, КАРО 11 Охта;
- 6 июля — Екатеринбург, Ельцин Центр;
- 7 июля — Новосибирск, кинотеатр «Победа»;
- 8 июля — Самара, кинотеатр «Художественный»;
- 11 июля — Хабаровск, кинотеатр «Гигант».
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