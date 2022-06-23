В Петербурге пройдет спецпоказ фильма «Продукты 24» — участника Берлинале от режиссера Михаила Бородина

В этом году «Продукты 24» был отобран в участники программы Panorama Берлинского кинофестиваля. История о современном рабстве, происходящая на глазах у тысяч равнодушных свидетелей, стала дебютной полнометражной работой для актрис Людмилы Васильевой и Зухары Санзысбай, оператора Екатерины Смолиной, и режиссера Михаила Бородина, ранее снявшего несколько короткометражных фильмов, среди которых «Я нормальный» (участник конкурсной программы La Semaine de la Critique, Канны 2018, кинофестиваля «Кинотавр 2018) и «Регистрация» (участник конкурсной программы Odense Film Festival 2020), а также документальный фильм COTTON100%.

В широкий прокат фильм «Продукты 24» не выйдет — увидеть его можно будет только в рамках спецпоказов. Они пройдут: