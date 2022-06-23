Каким бы был сериал «Офис», если бы главными героями стали миньоны? Анимационная киностудия Illumination показала обновленную заставку культового сериала. Без лишних слов — посмотрите прямо сейчас!
Видео «The Office x Minions» — проморолик, приуроченный к премьере нового анимационного фильма «Миньоны: Грювитация», который будет выпущен в американский прокат 1 июля. Коллаборация двух проектов неслучайна — главного героя Грю, босса миньонов, озвучил актер Стив Карелл, который в сериале «Офис» также исполнил роль регионального менеджера компании Dunder Mifflin Майкла Скотта.
Действие фильма «Миньоны: Грювитация» происходит после событий первой части, в 1970-х годах. Двенадцатилетний Грю является поклонником злодейской организации «Злобная шестерка» и пытается стать достаточно злым, чтобы вступить в их ряды. Когда «Злобная шестерка» увольняет своего бывшего лидера Уайлда Наклза, Грю приходит на собеседование с целью стать новым членом команды.
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