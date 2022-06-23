Действие фильма «Миньоны: Грювитация» происходит после событий первой части, в 1970-х годах. Двенадцатилетний Грю является поклонником злодейской организации «Злобная шестерка» и пытается стать достаточно злым, чтобы вступить в их ряды. Когда «Злобная шестерка» увольняет своего бывшего лидера Уайлда Наклза, Грю приходит на собеседование с целью стать новым членом команды.