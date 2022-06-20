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Кино и сериалы

Вышел первый тизер полнометражного фильма «Чебурашка»

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В сети показали первый тизер полнометражного фильма «Чебурашка». Картина выйдет в 1 января 2023 года.

По сюжету главный персонаж попадает «в маленький город у моря и встречает необщительного старика». В апельсиновой роще Дядя Гена, которого играет Сергей Гармаш, найдет ушастого Чебурашку. Крокодила решили заменить реальным актером, а вот пушистого героя создали с помощью компьютерной графики.

В фильм также снялись Федор Добронравов, Дмитрий Лысенков и Елена Яковлева. Производством занимались «Союзмультфильм», студия Yellow, Black and White и телеканалы «Россия 1» и СТС.

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