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«Модный приговор» и «Давай поженимся» — все. На YouTube заблокировали каналы шоу «Первого канала»

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YouTube заблокировал каналы программ «Модный приговор», «Давай поженимся», «Кто хочет стать миллионером?» и другие проекты, которые выходили на «Первом канале». Об этом сообщает ТАСС.

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube», — сказано в уведомлении видеохостинга.

Продюсированием передач занимался «Красный квадрат» — крупнейший производитель телевизионного контента в России. Холдинг выпускает передачи «Минута славы», «Контрольная закупка», «Большая разница», «Угадай мелодию» и другие.

В 2014 году контрольный пакет акций «Красного квадрата» выкупил Аркадий Ротенберг. Он находится в санкционных списках США, ЕС и Великобритании. Помимо этого, ограничения наложены и на «Первый канал», на котором выходили указанные телешоу.

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