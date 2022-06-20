YouTube заблокировал каналы программ «Модный приговор», «Давай поженимся», «Кто хочет стать миллионером?» и другие проекты, которые выходили на «Первом канале». Об этом сообщает ТАСС.
«Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube», — сказано в уведомлении видеохостинга.
Продюсированием передач занимался «Красный квадрат» — крупнейший производитель телевизионного контента в России. Холдинг выпускает передачи «Минута славы», «Контрольная закупка», «Большая разница», «Угадай мелодию» и другие.
В 2014 году контрольный пакет акций «Красного квадрата» выкупил Аркадий Ротенберг. Он находится в санкционных списках США, ЕС и Великобритании. Помимо этого, ограничения наложены и на «Первый канал», на котором выходили указанные телешоу.
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