Режиссер Гай Ричи снимет фильм «Геркулес» для студии Disney

Над новой кинолентой будет работать продакшн-компания AGBO Джо и Энтони Руссо, которая выпустила «Мстителей: Финал». Авторство первого сценария принадлежит Дэйву Каллахэму («Шан-Чи и легенда десяти колец»), его текст будут улучшать другие авторы.

Сейас AGBO находится в поиске сценаристов для проекта. Им предстоит адаптировать оригинальный мультфильм 1997 года режиссеров Рон Клементс и Джон Маскер.

Добавим, что саундтреки для «Геркулеса» написал Алан Менкен, который работал и над «Русалочкой», «Красавицей и чудовищем», «Покахонтас» и «Алладином».