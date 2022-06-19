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Кино и сериалы

Режиссер Гай Ричи снимет фильм «Геркулес» для студии Disney

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Британский режиссер Гай Ричи, который снял фильмы «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», создаст киноверсию мультфильма «Геркулес» для студии Disney. Об этом пишет Variety.

Кадр из мультфильма «Геркулес»

Над новой кинолентой будет работать продакшн-компания AGBO Джо и Энтони Руссо, которая выпустила «Мстителей: Финал». Авторство первого сценария принадлежит Дэйву Каллахэму («Шан-Чи и легенда десяти колец»), его текст будут улучшать другие авторы.

Сейас AGBO находится в поиске сценаристов для проекта. Им предстоит адаптировать оригинальный мультфильм 1997 года режиссеров Рон Клементс и Джон Маскер.

Добавим, что саундтреки для «Геркулеса» написал Алан Менкен, который работал и над «Русалочкой», «Красавицей и чудовищем», «Покахонтас» и «Алладином».

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