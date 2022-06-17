От Мелиссы Маккарти до Джеффа Бриджеса: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Свинья» / Pig

Все уже привыкли, что Николас Кейдж снимается в странных хоррорах и триллерах категории «В» (или на грани). «Свинья» (не перепутайте с одноименным иранским фильмом, хотя можете и перепутать — тот тоже отличный!) поначалу притворяется именно такой картиной, но оказывается тонкой драмой о любви к живому и несправедливости мироустройства. Кейдж играет тут живущего в лесу отшельника Роба, который добывает трюфели вместе со свиньей-напарником. Однажды ночью животное похищают, а Роб отправляется в большой город, чтобы ее спасти.

Уже вышел, «Кинопоиск», Premier, Окко, ivi, Wink