От Мелиссы Маккарти до Джеффа Бриджеса: Что смотреть дома на этой неделе

Ситком «Дурак от Бога» с Мелиссой Маккарти и ее мужем Беном Фэлкоуном, байопик советской поэтессы Турбиной «Ника», драматический боевик с Джеффом Бриджесом «Старик» и сай-фай с Крисом Хемсвортом и Майлзом Теллером «Спайдерхед» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Темное сердце» / Mörkt hjärta, премьера
Классический скандинавский нуар, основанный на реальной истории. Предприниматель Бенгт Юнгквист (Петер Андерссон) пропадает без вести. За дело об его исчезновении берется сотрудница поисковой службы Таня Торелл (Алиетт Офейм). В числе основных подозреваемых — одна из дочерей Бенгта. Снял проект Густав Меллер, автор триллера «Виновный», ремейк которого с Джейком Джилленхолом выпустил в этом году Netflix.
С 14 июня, «Кинопоиск», Okko
Сериал «Дурак от Бога» / God's Favorite Idiot, премьера (Netflix)
Сценарий божественного (буквально!) ситкома написал актер Бен Фэлкоун совместно со своей женой Мелиссой Маккарти. Они же сыграли в сериале главные роли. Скромный офисный работник Кларк после удара молнии начинает светиться. Оказывается, он избран Богом, и теперь ему предстоит предотвращать апокалипсис и бороться с чарами женщины-сатаны (Лесли Бибб). Помогают ему в этом всем коллеги-клерки.
С 15 июня, Netflix
Сериал «Не оставляй меня» / Don’t Leave Me, премьера (Federation International)
Криминальная драма от создателей «НольНольНоль» и «Гоморры» рассказывает о тяжелых буднях полицейской Елены (Виттория Пуччини). Она расследует киберпреступления и дела, связанные с насилием над детьми. Из-за одного из процессов ей приходится вернуться в родную Венецию, где она встречает своего бывшего возлюбленного, который теперь женат на ее подруге.
С 15 июня, «Амедиатека»
Сериал «С любовью, Виктор» / Love, Victor, 3 сезон (Hulu)
Спин-офф суперуспешного ромкома «С любовью, Саймон». Сериал рассказывает о Викторе (Майкл Чимино) — новом ученике средней школы Криквуда, в которую ходили герои оригинального фильма. В третьем сезоне он будет пытаться понять, чем хочет заниматься в жизни после выпускного.
С 15 июня, Hulu, Disney+
Сериал «Старик» / The Old Man, премьера (FX)
Экранизация бестселлера Томаса Перри с Джеффом Бриджесом, доказывающим, что старикам тут место. Бывший агент ЦРУ Дэн Чейз однажды просто дезертировал, устав от службы. Спустя много лет его вдруг находят наемные убийцы. Помимо Бриджеса, в экшене снялись Джон Литгоу, Эми Бреннеман и Алиа Шокат.
С 16 июня, FX
Фильм «Ника»
Байопик Ники Турбиной — прославившейся в раннем детстве советской поэтессы. Выросшая Ника (Елизавета Янковская) потеряла способность писать, лечится в 27 лет от алкоголизма и пытается ужиться с деспотичной и властной матерью (Анна Михалкова). Фильм участвовал в программе американского фестиваля South by Southwest (SXSW), где Янковская получила приз за выдающуюся актерскую работу. Теперь фильм можно увидеть и на стримингах.
С 16 июня, «Кинопоиск», Окко
Сериал «Резерфорд-Фоллз» / Rutherford Falls, 2 сезон (Peacock)
Ситком об исторической памяти с комиком Эдом Хелмсом в главной роли продолжается со вторым сезоном. Он играет жителя городка Резерфорд-Фоллз Нейтана, чей предок Ларри когда-то его основал. Того увековечили в памятнике, а теперь хотят скульптуру перенести — из-за нее регулярно случаются ДТП. С этого момента жизнь Нейтана меняется.
С 16 июня, Peacock
Фильм «Волк» / Wolf
Чувственный эстетский фильм с Лили-Роуз Депп и Джорджем Маккеем («1917», «Капитан Фантастик») про обретение себя и свободы, балансирующий между триллером и мелодрамой, вышел после краткого ограниченного проката и на киноплатформах. Юный Джейкоб ощущает себя волком, запертым в человеческом теле. Во время лечения в психиатрической клинике он встречает девушку, зовущую себя Дикой кошкой. Картина участвовала в основной программе кинофестиваля в Торонто.
Уже вышел, Окко, Premier
Сериал «Озеро» / The Lake, премьера (Amazon Prime)
Эту канадскую комедию придумали авторы «Шиттс Крик». В коттедж у озера, где когда-то прошло его детство, после болезненного развода с мужем приезжает Джастин (Джордан Джаварис). Там выясняется, что на идиллическую недвижимость у воды претендуют его братья и сестры. Между родственниками разворачивается настоящая битва за дом. В касте проекта — звезда подросткового ромкома по мотивам Шекспира «10 причин моей ненависти» Джулия Стайлз.
С 17 июня, Amazon Prime
Фильм «Спайдерхед» / Spiderhead
Сай-фай с Крисом Хемсвортом и Майлзом Теллером («Одержимость») основан на одноименном рассказе Джорджа Сондерса. В киносценарий его превратили авторы «Дэдпула» Ретт Риз и Пол Верник, а снял проект Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик», «Обливион»). В недалеком будущем заключенные могут сократить свой срок в колонии, если примут участие в тестировании новых медицинских препаратов. Джефф (Теллер) соглашается испытать средство, созданное ученым Абнести (Хемсворт). Тот якобы вывел «форумулу любви» — его психоделик должен вызывать состояние влюбленности. Но что-то, конечно, идет не так.
С 17 июня, Netflix
Фильм «Свинья» / Pig
Все уже привыкли, что Николас Кейдж снимается в странных хоррорах и триллерах категории «В» (или на грани). «Свинья» (не перепутайте с одноименным иранским фильмом, хотя можете и перепутать — тот тоже отличный!) поначалу притворяется именно такой картиной, но оказывается тонкой драмой о любви к живому и несправедливости мироустройства. Кейдж играет тут живущего в лесу отшельника Роба, который добывает трюфели вместе со свиньей-напарником. Однажды ночью животное похищают, а Роб отправляется в большой город, чтобы ее спасти.
Уже вышел, «Кинопоиск», Premier, Окко, ivi, Wink
Фильм «В ритме ча-ча-ча» / Cha Cha Real Smooth
Драмеди Купера Рэффа («Вписка») с ним и Дакотой Джонсон в главных ролях получила приз зрительских симпатий на «Сандэнсе». Это история про ведущего баг-мицв Эндрю. На одной из них он знакомится с Домино — мамой нейроотличного ребенка Лолы (у ее дочери аутизм).
С 17 июня, Apple TV+
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