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Ану де Армас показали в образе Мэрилин Монро в тизере биографического фильма «Блондинка»

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В сети показали дебютный тизер биографического фильма «Блондинка», в котором Ана де Армас исполнит роль Мэрилин Монро. Премьерный показ состоится на Венецианском кинофестивале этим летом, а 23 сентября картину представят на Netflix.

В ролике показали две стороны жизни голливудской актрисы: страдание за закрытыми дверьми и заразительный смех на публике. Действие в видео сопровождает более мрачная версия песни «Diamonds Are a Girl’s Best Friend». Эту композицию Монро исполняла в «Джентльмены предпочитают блондинок».

Новый проект основан на историческом романе-бестселлере писательницы Джойс Кэрол Оутс. Фильм затронет золотые десятилетия жизни Монро (50-е и 60-е годы), а также переживания легендарной звезды.

Режиссерское кресло займет Эндрю Доминик («Ограбление казино» и «Еще раз с чувством»). Он подчеркнул, что грядущая лента получила самый высокий возрастной рейтинг от Американской киноассоциации — «NC-17» («лицам до 17 лет просмотр запрещен»).

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