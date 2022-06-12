Кинокомпания Paramount собирается переснять «Сонную лощину»

Режиссером, сценаристом и продюсером фильма выступит Линдси Бир. Она также стала постановщицей приквела «Кладбища домашних животных» по одноименному произведению Стивена Кинга. Других подробностей о ремейке пока что нет.

Лента «Сонная лощина» Тима Бертона вышла на экраны в 1999 году. Главные роли исполнили Джонни Депп и Кристина Риччи. Фильм собрал более 200 миллионов долларов в мировом прокате. По сюжету в небольшом городке Сонная Лощина происходят таинственные убийства, к которым причастен Всадник без головы. Джонни Депп в роли молодого констебля пытается расследовать это дело.