Фильм «Асса» выйдет в повторный российский прокат к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя

Фильм «Асса» вышел на большие экраны в 1988 году и стал первой частью трилогии режиссера Сергея Соловьева, в которую также вошли ленты «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989) и «Дом под звездным небом» (1991). Саундтреком к фильму стала музыка групп «Кино», «Аквариум» и «Браво».

Действие фильма происходит зимой 1980 года в Ялте. Юная девушка Алика (Татьяна Друбич), истосковавшись по яркой и безбедной жизни, связывает свою судьбу с крупным бандитским «авторитетом» Сваном (Станислав Говорухин). Но есть и другая жизнь — птичья, полетная, просквозенная ветром и музыкой, жизнь мальчика Бананана (Сергей Бугаев-Африка).

В повторный прокат фильм «Асса» выйдет 16 июня и охватит 250 кинотеатров по всей России. На больших кранах покажут покадрово восстановленную «Мосфильмом» и воссозданную в формате 4К версию — «в точных красках и звуке, которые закладывались автором. «Восемь месяцев [1988 года] фильм шел по всей стране с огромным успехом. И сегодня, уверен, «Асса» во многом не потеряла своей актуальности и свежести, и привлечет внимание уже нового поколения, а для многих станет арт-открытием», — приводит ТАСС слова директора по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение» Ивана Кудрявцева.