От «Пацанов» до маньяков: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Орвилл» / The Orville, 3 сезон (Hulu)

Космическая пародия на «Звездный путь» с Сетом МакФарлейном в главной роли возвращается с уже третьим сезоном, поменяв при этом платформу выхода с Fox на Hulu. Экипаж исследовательского корабля USS Orville продолжит бурно и смешно ссориться, спорить и мириться, а к касту присоединится Энн Уинтерс из «13 причин почему».

Со 2 июня на Hulu, в «Амедиатеке» — в июне