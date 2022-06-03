От «Пацанов» до маньяков: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение «Пацанов», триллеры о советских маньяках «Казнь» и «Три», стильная панк-драма Дэнни Бойла о Sex Pistols «Пистолет» и криминальная комедия с Кристофером Уокеном «Нарушители» — «Собака.ru» рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые выходят на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» / Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore
Миновав кинотеатральный прокат в России, третья часть «Фантастических тварей» выходит на HBO Max. Речь в ней идет 1930-х, когда Грин-де-Вальд (Мадс Миккельсен) пытается выиграть магические выборы, нарушив процедуру. Противостоять ему будет Дамблдор (Джуд Лоу), но не на прямую, а силами специального отряда во главе со Скамандером (Эдди Редмэйн). В касте проекта проекте также Эзра Миллер и российский актер Александр Кузнецов.
С 30 мая, HBO Max
Фильм «Казнь»
Дебютный триллер режиссера клипов Хаски и Oxxxymiron Ладо Кватании теперь выходит и на стримингах. Это отчасти вдохновленная реальными событиями запутанная история про поиск и поимку маньяка. В касте фильма — Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Евгений Ткачук, Аглая Тарасова, Агриппина Стеклова, Валентин Смирнитский, Игорь Савочкин, а также режиссер Илья Найшуллер и опять же рэпер Хаски. Музыку для проекта написал Кирилл Рихтер.
С 31 мая, «Кинопоиск», Окко, ivi
Сериал «Пистолет» / Pistol, премьера (Hulu)
Панк-драма Дэнни Бойла («На игле», «Миллионер из трущоб») о Sex Pistols основана на мемуарах гитариста группы Стива Джонса (его тут играет Тоби Уоллес из «Молочных зубов»). Сидом Вишесом стал Луис Патридж («Энола Холмс»), Гленом Мэтлоком — Кристиан Лис («Страшные сказки»), а Джонни Роттеном — Энсон Бун («Холодное озеро»). Появится в сериале и дизайнер Вивьен Вествуд — ее роль у Талулы Райли из «Под водой». Кстати, реальный Джон Лайдон (настоящее имя Джонни Роттена) — фронтмен и автор большинства песен Sex Pistols — выступил против съемок и угрожал создателям иском.
С 31 мая, Hulu
Сериал «Том Свифт» / Tom Swift, премьера (The CW )
Еще один спин-офф «Нэнси Дрю» — история про Тома Свифта. В книгах о юной сыщице он был изобретателем. В сериальной версии Том — сын миллиардера, который пытается доказать отцу, что тоже чего-то стоит. Однажды его родитель исчезает. Среди создателей проекта — Рубен Гарсиа, перезапустивший как раз франшизу про Нэнси Дрю и зачем-то добавивший в детективный сюжет магию.
С 31 мая, The CW
Фильм «Три» / Three
Звезда «Нулевого пациента» Аскар Ильясов блистает в роли молодого следователя и в этом казахском триллере про поиски маньяка. Серийный убийца-каннибал орудует в Казахской ССР за год до Олимпиады-80. Власти пытаются избежать огласки и скорее расследовать дело, но это оказывается не так просто. В касте проекта также Игорь Савочкин и Самал Еслямова («Айка»).
С 1 июня, «Кинопоиск»
Фильм «Супергерои» / Supereroi
Автор ставших хитом в России «Идеальных незнакомцев» итальянец Паоло Дженовезе снял новой ромком — и опять о сложностях человеческих взаимоотношений. Иррациональная художница (Жазмин Тринка) и прагматичный физик (Алессандро Борги из «Дьяволов») влюбляются друг в друга, пытаясь пронести свои чувства через время и пространство. Бонус картины — виртуальное путешествие по Милану, острову Понца, Марракешу и Копенгагену: во всех этих локациях происходит ее действие. Теперь картина выходит и на цифровых платформах.
Со 2 июня, «Кинопоиск», Окко, Premier, Wink
Сериал «Орвилл» / The Orville, 3 сезон (Hulu)
Космическая пародия на «Звездный путь» с Сетом МакФарлейном в главной роли возвращается с уже третьим сезоном, поменяв при этом платформу выхода с Fox на Hulu. Экипаж исследовательского корабля USS Orville продолжит бурно и смешно ссориться, спорить и мириться, а к касту присоединится Энн Уинтерс из «13 причин почему».
Со 2 июня на Hulu, в «Амедиатеке» — в июне
Сериал «В ритме жизни» / Physical, 2 сезон (Apple TV+)
Драмеди об истории успеха домохозяйки Шейлы (Роуз Бирн) — она находит отдушину в занятиях аэробикой, которые решает записать на видео (действие происходит в 1980-е). Внезапно хобби превращает ее в гуру лайфстайла. Один из режиссеров сериала — Крэйг Гиллеспи, автор «Тони против всех» и «Круэллы». В новом сезоне предприимчивой оптимистке Шейле предстоит конкурировать с другими тренерами и разбираться со своей личной жизнью.
С 3 июня, Apple TV+
Сериал «Пацаны» / The Boys, 3 сезон (Amazon)
Продолжение сатирической истории про спецотряд «Пацанов» во главе с Карлом Урбаном («Звездный путь», «Властелин колец)», спасающий мир от зарвавшихся супергероев — те то и дело случайно убивают обычных прохожих, а подвиги совершают только ради рекламных контрактов. Интрига третьего сезона строится вокруг сыворотки, которая временно наделяет людей суперспособностями. Она попадает в руки Билли Бутчера (как раз Урбан). Команда супергероев, кстати, пополнилась Солдатиком (пародия на Капитана Америку) и Суперсоником.
С 3 июня, Amazon
«Долина соблазна» / P-Valley, 2 сезон (Starz)
«Шоугелз» времен Black Lives Matter — драматический сериал от постановщицы «Дурнушки» и «Мертв для меня» Тамры Дэвис про тяжелую жизнь темнокожих стриптизерш. В первом сезоне каждый эпизод был трагической мини-историей об одной из танцовщиц небольшого клуба в Миссисипи. Во втором к уже знакомым героиням присоединятся две новенькие — персонажи Псалмс Саласар и Гэйл Бин («Снегопад», «Анатомия страсти»).
С 3 июня, Starz
«Врач-адвокат» / Dakteo roieo, премьера (MBC)
Профессионал дорам Со Джи-соп играет в сериале гениального хирурга, которого лишили лицензии из-за смерти пациента. Он, как водится, не виноват и намерен расследовать настоящие причины летального исхода. Для этого врач переквалифицируется в юриста (да-да).
С 3 июня, MBC
«Нарушители» / The Outlaws, 2 сезон (BBC)
Британская драмеди про исправительные работы семи мелких преступников от автора «Офиса» Стивена Мерчанта (он же играют тут одну из ролей). В финале первого сезона герой Кристофера Уокена рисовал поверх настоящего рисунка Бэнкси. Ждем, чем будут удивлять на этот раз. Официальный синопсис звучит пока слишком расплывчато: что героям предстоит раскаяться (или нет) в содеянном ими.
С 5 июня, BBC One
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