Андрей Битов и Резо Габриадзе размышляют о творчестве и последней дуэли Пушкина в новом анимадоке режиссера Аси Гусевой

В день рождения Александра Сергеевича Пушкина в российский прокат выйдет новый анимационный фильм режиссера Аси Гусевой. Это последняя съемка русского писателя Андрея Битова и грузинского художника Резо Габриадзе, которые размышляют о творчестве и последней дуэли поэта.
Битов размышляет о последних шести годах жизни Пушкина, которые охватили период после ссылки и Михайловского, вобрали в себя три осени в Болдино и завершились дуэлью с Дантесом. Он предлагает свой ключ к Пушкину, писателю, по мнению Битова, очень кризисному, для которого каждая поездка в Болдино была творческим побегом ради разрешения очередного кризиса.
«При всей серьезности и глубине поднятой темы, здесь нет мрачности. Автор и режиссер картины Ася Гусева представляет ее не как академическое литературоведение, а скорее, как фильм-хулиганство. Благодаря самому Пушкину и старинной игре в комиксы о нем Битова и Габриадзе, рассказ о самых трагических обстоятельствах получился легким и даже иногда смешным. Интервью героев пронизаны графикой самого Пушкина и рисунками Габриадзе, легкой и изобретательной анимацией Марии Ермаковой», — говорят о фильме его создатели.
Фильм «Пушкин-Битов-Габриадзе. ПОБЕГ» представляет новый взгляд на последнюю дуэль поэта и природу его творчества в целом. В прокат лента выйдет 6 июня, в день рождения Пушкина, в ряде городов России: Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре, Екатеринбурге, Хабаровске, Томске, Севастополе, Новосибирске, Калининграде, Воронеже, Красноярске, Перми, Саратове, Тюмени, Ульяновске, Уфе и Челябинске.
«Тема побега сейчас, пожалуй, звучит даже слишком часто. Но мы раскрываем ее в ином, я бы сказала противоположном контексте. Побег не как эскапизм, когда ты убегаешь от реальности. А как раз наоборот: когда ты убегаешь от суеты, для того чтобы делать то, что ты должен делать. Путь к себе, где в тишине и концентрации рождается творчество и смыслы», — рассказывает о замысле фильма Ася Гусева.
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