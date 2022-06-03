Андрей Битов и Резо Габриадзе размышляют о творчестве и последней дуэли Пушкина в новом анимадоке режиссера Аси Гусевой

Битов размышляет о последних шести годах жизни Пушкина, которые охватили период после ссылки и Михайловского, вобрали в себя три осени в Болдино и завершились дуэлью с Дантесом. Он предлагает свой ключ к Пушкину, писателю, по мнению Битова, очень кризисному, для которого каждая поездка в Болдино была творческим побегом ради разрешения очередного кризиса.

«При всей серьезности и глубине поднятой темы, здесь нет мрачности. Автор и режиссер картины Ася Гусева представляет ее не как академическое литературоведение, а скорее, как фильм-хулиганство. Благодаря самому Пушкину и старинной игре в комиксы о нем Битова и Габриадзе, рассказ о самых трагических обстоятельствах получился легким и даже иногда смешным. Интервью героев пронизаны графикой самого Пушкина и рисунками Габриадзе, легкой и изобретательной анимацией Марии Ермаковой», — говорят о фильме его создатели.