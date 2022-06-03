Космическое путешествие и старость: вышел трейлер мультфильма «Бивис и Баттхед уделывают вселенную»

Герои времен раннего MTV вернутся через 11 лет после восьмого сезона сериала, посвященного непосредственно Бивису и Баттхеду. В этот раз персонажи присоединяются к космической миссии в 1998 году и попадают в черную дыру. Через нее они попадают в альтернативную вселенную, где уже наступил 2022 год.

В ролике показали, что, как минимум, один из главных героев побывает в тюрьме, а еще они встретят своих космических двойников и посмотрят на себя со стороны — спустя много лет, уже в возрасте.

Производством фильма занимался Майк Джадж, создатель «Бивиса и Баттхеда». Он же вновь озвучил обоих главных героев. Новый анимационный фильм «Бивис и Баттхед уделывают вселенную» выйдет 23 июня в стриминговом сервисе Paramount+.