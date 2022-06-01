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Подростковый дух под музыку Shortparis: посмотрите трейлер нового фильма Александра Ханта «Межсезонье»

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В Сети появился трейлер фильма «Межсезонье» — новой работы режиссера «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта. Подростковый дух под музыку Shortparis — посмотрите прямо сейчас!

По сюжету, Саше шестнадцать, и она хочет совершить собственную революцию. Для ее одноклассника Дани сказать «нет» маме — уже революция. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой.

«Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда — мстителей всему миру, в котором им не нашлось места», — говорится в описании фильма.

В саундтрек к «Межсезонью» вошла музыка групп «Дайте танк!», «Пошлая Молли» и Shortparis, а также Антохи МС, рэпера Face и музыканта Шарлот. Главные роли в картине исполнили Женя Виноградова и Игорь Иванов, также в фильме снимались Ольга Саханова, Жанна Пугачева, Константин Гацалов и Владимир Спартак.

Фильм «Межсезонье» выйдет в российский прокат 23 июня 2022 года.

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