От Пенелопы Крус и Антонио Бандераса до «Трех котов»: Что смотреть в кинотеатрах в июне 2022-го

«Приключения Буратино» (1959)

Еще один проект с оглядкой на День защиты детей — возвращение в повторный прокат мультфильма про Буратино. Речь идет именно об анимации 1959 года, а не культовой экранизации 1975-го с навязчивой песенкой про «Бу-ра-ти-но!» на титрах и куплетами от Булата Окуджавы, вложенными в уста Пьеро. Впрочем, в раннем детстве подтексты почти не считываются, поэтому рисованная версия, возможно, подходит лучше. Особенно, для первого знакомства со сказкой Алексея Толстого.

С 1 июня