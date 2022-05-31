От Пенелопы Крус и Антонио Бандераса до «Трех котов»: Что смотреть в кинотеатрах в июне 2022-го

Лето — это традиционно не самый активный месяц для кинотеатров. Тем не менее в их расписании на июнь есть и долгожданная драма Александра Ханта «Межсезонье», снимавшаяся с помощью краудфандинга, и полный метр детского анимационного хита «Три кота», и трагикомедия с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом «Главная роль». А еще — в повторном прокате «Асса», «Неоновый демон» и «Достучаться до небес».
«Три кота и море приключений»
Ко Дню защиты детей и летним каникулам кинотеатры и прокатные компании подготовились основательно. Но, пожалуй, хедлайнером тут (по крайне мере, для дошкольного возраста) станет полный метр от создателей анимационного хита «Три кота». В нем три кота (вернее, «два кота и одна кошечка, мяу») отправляются вместе с родителями в настоящее путешествие к морю. Режиссером проекта, как и самого сериала, выступил Дмитрий Высоцкий. Хронометраж у фильма — щадящий юных зрителей, еще не виртуозно владеющих концентрацией внимания: всего 65 минут.
С 1 июня
«Коати. Легенда джунглей» / Koati
Латиноамериканский вариант приключений «этих забавных животных» посвящен гораздо более редкому, чем домашние коты, виду — коати. Сейчас эти животные находятся на грани исчезновения, поэтому у мультфильма, поддержанного Всемирным фондом дикой природы, есть еще и просветительская миссия. Музыку для «Коати. Легенда джунглей» написал экс-муж Дженнифер Лопес Марк Энтони, спродюсировала проект актриса София Вергара, а снял его Родриго Перес-Кастро, работавший над «Ледниковым периодом 5», «Книгой жизни» и «Рио 2». В российской версии главных героев озвучили Виктор Хориняк и Агаты Муцениеце.
С 1 июня
«Приключения Буратино» (1959)
Еще один проект с оглядкой на День защиты детей — возвращение в повторный прокат мультфильма про Буратино. Речь идет именно об анимации 1959 года, а не культовой экранизации 1975-го с навязчивой песенкой про «Бу-ра-ти-но!» на титрах и куплетами от Булата Окуджавы, вложенными в уста Пьеро. Впрочем, в раннем детстве подтексты почти не считываются, поэтому рисованная версия, возможно, подходит лучше. Особенно, для первого знакомства со сказкой Алексея Толстого.
С 1 июня
«Хиросима, моя любовь» / Hiroshima mon amour (1959)
Устроенный и как музыкальное произведение с побочными партиями и возвращениями к главной, и как воронка памяти (или воронка же от атомной бомбы) шедевр Алена Рене выходит в повторный прокат. В нем французская актриса влюблена в японского архитектора, чьи родители погибли в Хиросиме. Она снимается в фильме о Хиросиме же и вспоминает, как во Вторую мировую войну испытывала чувства к немецкому солдату, но внешние обстоятельства тогда сделали их отношения невозможными.
Со 2 июня
«Волк» / Wolf
Чувственный эстетский фильм с Лили-Роуз Депп и Джорджем Маккэйем («1917», «Капитан Фантастик») про обретение себя и свободы, балансирующий между триллер и мелодрамой. Юный Джейкоб ощущает себя волком, запертым в человеческом теле. Во время лечения в психиатрической клинике он встречает девушку, зовущую себя Дикой кошкой. Картина участвовала в основной программе кинофестиваля в Торонто.
Со 2 июня
«Манюня в кино»
Спродюсированная Сариком Андреасяном и его братом Гевондом комедия по одноименной повести Наринэ Абгарян выходила в декабре прошлого года как сериал. В кино покажут сокращенную киноверсию. Это автобиографическая история, как живут две семьи в небольшом армянском городе в 1980-е. Маленькую Наринэ играет Карина Каграманян («Холодное танго»), ее подругу Манюню — Екатерина Темнова («Огонь»). Снял сериал Арман Марутян, режиссер комедии «Супермама».
Со 2 июня
«Go. Go. Go» (2016)
Шесть лет назад режиссер Александр Сокуров поставил в Виченце, на сцене Teatro Olimpiсо (старейшего в мире театра!), спектакль-антиутопию по мотивам произведений Иосифа Бродского. Видеоверсию метаний двух героев, обреченных на пожизненное заключение и тем самым друг на друга, теперь покажут и в кино — в ограниченном прокате.
С 8 июня
«Достучаться до небес» / Knockin' on Heaven's Door (1997)
Культовая немецкая драмеди с Тилем Швайгером и Яном Йозефом Лиферсом выходит в повторный прокат в России. А значит на большом экране вновь будут погоня от незадачливых бандитов, литры текилы и рассуждения о том, что на небесах только и говорят о море (а значит его непременно нужно успеть увидеть, особенно, если жить тебе осталось совсем немного).
С 9 июня
«Виридиана» / Viridiana (1961)
Антиклерикальный фильм Луиса Бунюэля основан на романе Бенито Переса Гальдоса «Альма». Это история про дядю Виридиана, который почти всю жизнь обеспечивал свою юную племянницу. До того, как девушка пострижется в монахини, он настаивает на ее визите в его уединенный замок. Из-за сцены оргии нищих в поместье, пародирующей Тайную вечерю, фильм был запрещен в католической Испании 14 лет — до смерти в 1975 году Франсиско Франко.
С 9 июня
«Чиполлино» (1961)
Еще один анимационный ре-релиз этого июня для самых маленьких — советская версия политически окрашенной сказки Джанни Родари. Юный революционер Чиполлино (он же мальчик-луковка) борется с диктатурой синьора Помидора, попутно пытаясь освободить из темницы своего отца. Кстати, заглавного героя озвучила актриса Нина Гуляева. Ее же голосом говорит и анимационный Буратино в фильме 1959 года.
С 9 июня
«Кощей. Похититель невест»
Мультфильм переосмысляет образ Кощея из русских народных сказок, где он выступает как отрицательный герой без оттенков и полутонов. Здесь Кощей — одиночка, ищущий любви, но выбирающий для ее проявления уродливые абьюзивные формы: потенциальных невест он похищает, запугивает или превращает в лягушек. Однажды он встречает богатыршу Варвару, которая отвергает многочисленных женихов, заинтересованных в ее приданном. Персонажей озвучили Виктор Добронравов, Елизавета Боярская, Никита Кологривый и многие другие.
С 9 июня
«Американская "мечта"» / Topside
Философско-фантастическая драма о поисках лучшей жизни. Бездомная Никки с дочерью по имени Литтл (или Малышка, как переводят в российском дубляже) живут в подземке Нью-Йорка. Однажды их вынуждают выйти из тоннеля в город, который встречает не слишком дружелюбно. Фильм участвовал в одной из программ Венецианского кинофестиваля в 2020 году.
С 9 июня
«Одна»
В основе фильма — реальная и невероятная история Ларисы Савицкой. В 1981 году она оказалась единственной выжившей при крушении самолета, направлявшегося из Комсомольск-на-Амуре в Благовещенск. Женщина упала с высоты более 5 километров посреди глухой тайги. Савицкую в байопике играет Надежда Калеганова («Цой», «Презумпция невиновсти»).
С 9 июня
«Молодой человек»
Комедия, эксплуатирующая внешность Павла Табакова (который и правда очень молодо выглядит!). В свои реальные 26 он играет тут 30-летнего Ивана в разгаре личностного и жизненного кризиса: жена ушла, ипотека осталась, с работы уволили. Он решается на подлог: принять участие в конкурсе по программированию, предназначенном для старших школьников, с большим денежным призом. В касте проекта также Ингрид Олеринская, Данила Козловский и Валентина Ляпина.
С 9 июня
«Эннио. Маэстро» / Ennio
Документальный фильм Джузеппе Торнаторе («Малена», «Легенда о пианисте») посвящен великому кинокомпозитору Эннио Морриконе. Тут ему в любви, помимо самого Торнаторе, признаются Квентин Тарантино, Оливер Стоун, Клинт Иствуд, Ханс Циммер, Терренс Малик, Дарио Ардженто и многие-многие другие.
С 9 июня
«Ветер крепчает» / Kaze tachinu (2013)
Снова вернется на большой экран и пацифистская картина Хаяо Миядзаки о любви и верности «Ветер крепчает». Режиссер полагал, что фильм станет последним в его карьере, но, к счастью, продолжил создавать удивительные анимационные миры (ждем его новую работу «Как поживаете?»). В основу сюжета легла история авиаконструктора Дзиро Хорикоси, вольно переработанная режиссером. Мальчик, мечтающий пилотировать самолет, становится великим инженером, принципам которого предстоит пройти проверку на прочность непростым XX веком.
С 15 июня
«Асса» (1987)
В повторный прокат выпустят пусть и не самый лучший (лучший, конечно, «Спасатель»), но точно наиболее известный фильм Сергея Соловьева. Спустя 35 лет на большом экране вновь можно увидеть, как с треском наступает слом эпох под песню Виктора Цоя «Перемен». Впереди не только время бандитов и авторитетов, способных легко избавиться от мальчиков-бананов, но и свободы, которой можно распорядиться по-разному.
С 16 июня
«Тайна третьей планеты» (1981)
Еще одна анимационная советская детская классика в повторном прокате — экранизация повести Кира Булычева про отважную девочку Алису, собирающую в космосе редких животных. Художница Наталья Орлова нарисовала ее со своей маленькой дочери Екатерины Семеновой, которая впоследствии стала актрисой («Мы из джаза», «Утиная охота»). Кстати, у мультфильма был и международный релиз. «Тайну третьей планеты» показывали в США. Роль Алисы там озвучила Кирстен Данст, а птицы Говоруна — Джеймс Белуши.
С 16 июня
«Джейн Б. глазами Аньес В.» / Jane B. par Agnès V. (1987)
Фантазийный фильм-калейдоскоп об актрисе Джейн Биркин (она же, как в поется в ее одноименной песне, «Джейн Б., англичанка, пол женский, возраст 20-21 год, изучает рисунок, проживает с родителями»). Снимает ее подруга, другая великая женщина — режиссер французской новой волны Аньес Варда, она же Аньес В.
С 16 июня
«Невидимый мир» / La naissance des arbres
Социальная драма о школьном буллинге — дебют бельгийского режиссера и сценариста Лауры Вандел — получила приз ФИПРЕССИ программы «Особый взгляд» на Каннском фестивале в прошлом году. Нора пытается защитить Абеля от нападок других учеников начальных классов, но становится только хуже.
С 16 июня
«Межсезонье»
Режиссер Александр Хант («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») снимал фильм о хрупкости мира тинейджеров и беспощадности их бунта несколько лет. В том числе часть средств на него собрали с помощью краудфандинга. Картина о том, как шестнадцатилетние Саша и Даня сбегают от всего мира, отчасти основана на реальной и трагичной истории о подростках из Пскова.
С 23 июня
«Дикая»
Команда фильма «Непослушник» во главе с режиссером Владимиром Коттом сняла еще одну назидательную комедию о перевоспитании. На этот раз это история о начинающей модели Алене (Таисия Вилкова). Новый знакомы зовет ее полететь на его частном джете в Ниццу (да-да), но в результате она оказывается одна в тайге и пытается выжить в дикой природе.
С 23 июня
«Джейн глазами Шарлотты» / Jane par Charlotte
Еще один интимный (в значении сокровенного, конечно) фильм о Джейн Биркин. Здесь о ней нежно и откровенно рассказывает одна из ее дочерей — Шарлотта Генсбур. Почему они иногда испытывают стеснение будучи вместе, за что себя винят и почему боятся оказаться друг без друга.
С 23 июня
«Главная роль» / Competencia oficial
Драмеди из программы Венецианского кинофестиваля с Пенелопой Крус, Антонио Бандерасом и Оскаром Мартинесом о том, как настоящие шедевры не раскладываются на стопроцентно работающие слагаемые. Тем не менее эксцентричный миллиардер пытается это сделать. Он покупает права на экранизацию книги лауреата Нобелевской премии, зовет на главную роль актера-секс-символа с драматическим бэкграундом, а режиссером — самую модную и эксцентричную кинематографистку.
С 30 июня
«Неоновый демон» / The Neon Demon (2016)
В прокат возвращается тягучий триллер о заманчивом мире модельного бизнеса с Эль Фаннинг в главной роли и от автора «Драйва» Николаса Виндинг Рефна. Провинциалка Джесси, мечтающая прорваться на подиум, едва окончив школу, отправляется покорять Лос-Анджелес. Путь к славе оказывается тернист, особенно, когда конкуренты готовы съесть юное дарование (и в прямом смысле тоже).
С 30 июня
«Ускользающая красота» / Stealing Beauty (1995)
По-итальянски название фильма Бертолуччи 1995 года переводится «Я танцую сама по себе» — и это более точный ключ к мотивации героини Лив Тайлер. В конечном счете это на самом деле не дефлорация, к которой якобы стремится в Италии 19-летняя американка, а обретение самой себя. И да, от зрителя тут не ускользнет красота и кадров, и юной Тайлер. Фильм выходит в повторный прокат в России.
С 30 июня
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