Disney показал первый тизер-трейлер «Пиноккио» Роберта Земекиса

В ролике показали Джеппетто в исполнении Тома Хэнкса, который создает маленькую деревянную куклу. Перед сном он видит падающую звезду и загадывает желание, чтобы его творение ожило.

В новом ремейке снялись также Бенджамин Эван Эйнсуорт, Джозеф Гордон-Левитт, Кигэн-Майкл Ки, Люк Эванс, Синтия Эриво, Лоррейн Бракко, Шила Атим, Ханна Флинн, Эйдан Тауэрс и другие. Новый «Пиноккио» станет киноадаптацией классической анимационной картины 1940 года. Ленту готовятся показать 8 сентября на Disney+.

Проект начали разрабатывать еще в 2015 году. Тогда режиссерское кресло должен был занять Сэм Мендес. В 2018 году на этом посту его сменил Пол Кинг, а уже в 2019 году — Роберт Земекис. Уходил из проекта и вернулся в него после прочтения сценария Том Хэнкс. Вместе с Земекисом они работали над фильмами «Форрест Гамп», «Изгой» и «Полярный экспресс».