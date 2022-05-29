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Кино и сериалы

Кто победил на на 75-м Каннском фестивале? Публикуем результаты

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Главный приз 75-го Каннского кинофестиваля получила картина шведского режиссера Рубена Эстлунда  «Треугольник печали». Это уже вторая высшая награда Эстлунда  — в 2017-м он стал обладателем «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Квадрат».

Кадр из тизера к фильму «Треугольник печали»

Гран-при, который считается вторым по значимости, поделили два фильма: «Звезды в полдень» французского режиссера Клер Дени и «Близко» бельгийца Лукаса Донта. А лучшим режиссером был признан Пак Чхан Ук за детектив «Решение уйти».

Лучшей актрисой была названа Зара Амир Эбрахими, которая сыграла в фильме Али Аббаси «Священный паук». Награду за лучшую мужскую роль получил южнокорейский актер Сон Кан Хо, сыгравший в «Посреднике» режиссера Хирокадзу Корээда.

Другие победители:

  • Лучший сценарий: Тарик Салех, «Парень с небес»;
  • «Золотая камера» (лучший дебют): «Боевой пони», Джина Гаммелл, Райли Кио
  • Специальный приз: «Тори и Локита», Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн

75-й Каннский кинофестиваль проходил с 17 по 28 мая. В основную конкурсную программу  вошел 21 фильм из Ирана, Италии, Бельгии, Франции, Америки, Японии, Канады, Румынии, Швеции, Испании, Польши и России. В список попала работа Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».

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