Кто победил на на 75-м Каннском фестивале? Публикуем результаты

Гран-при, который считается вторым по значимости, поделили два фильма: «Звезды в полдень» французского режиссера Клер Дени и «Близко» бельгийца Лукаса Донта. А лучшим режиссером был признан Пак Чхан Ук за детектив «Решение уйти».

Лучшей актрисой была названа Зара Амир Эбрахими, которая сыграла в фильме Али Аббаси «Священный паук». Награду за лучшую мужскую роль получил южнокорейский актер Сон Кан Хо, сыгравший в «Посреднике» режиссера Хирокадзу Корээда.

Другие победители: