От «Оби-Вана Кеноби» до «Очень странных дел»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «ЮЗЗЗ», премьера (Premier)

Сумевший справиться с хтоническим романом «Немцы» режиссер Стас Иванов на этот раз снял криминальную драму о влюбленных из противоборствующих банд Ростова-на-Дону. Равиль ввязывается в незаконный бизнес, чтобы заработать на учебу в США, но встречает племянницу босса вражеской группировки. В касте сериала — Антон Кузнецов, Кузьма Котрелев («Красные браслеты»), Мария Мацель («Перевал Дятлова») и Мария Машкова. В саундтреке — рэп от Недры. В кадре — сам рэпер Недры и актеры, старательно изображающие вариации южного акцента. Название проекта, по словам самих создателей, не только про локацию географическую, но и использование друг друга («юзать»). Пожалуй, это равно можно отнести и к зрителям.

С 24 мая, Premier