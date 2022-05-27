От «Оби-Вана Кеноби» до «Очень странных дел»: Что смотреть дома на этой неделе

Спин-офф «Звездных войн» с Юэном Макгрегором «Оби-Ван Кеноби», драма о бандах Ростова-на-Дону «ЮЗЗЗ», науч-поп-проект о динозаврах «Доисторическая планета» и первая часть четвертого сезона «Очень странных дел» — «Собака.ru» рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Доисторическая планета» / Prehistoric Planet, премьера (Apple TV+)
Проект для всех, кто, как в песне группы «СБПЧ», «не может отличить пахицефалозавра от простейшего трицератопса». Эту лакуну в образовании поможет восполнить документалист Джон Фавро. При этом — с учетом недавних археологических находок. Спецэффекты для мини-сериала создавали эксперты, работавшие над «Королем Львом», «Аватаром» и, конечно, «Парком Юрского периода». Закадровый текст зачитывает натуралист Дэвид Аттенборо в английской версии и его коллега Николай Дроздов в русскоязычной.
С 23 мая, Apple TV+
Сериал «Призрак в доспехах: SAC_2045» / Koukaku Kidoutai: SAC_2045, 2 сезон (Netflix)
Аниме о мире недалекого будущего продолжится со вторым сезоном. Напомним диспозицию: в 2045 году произошел масштабнейший мировой экономический кризис, в результате которого искусственный интеллект невероятно развился. Безопасность Японии в отражении киберугроз теперь пытается обеспечить среди прочих майор Мотоко Кусанаги.
С 23 мая, Netflix
Сериал «ЮЗЗЗ», премьера (Premier)
Сумевший справиться с хтоническим романом «Немцы» режиссер Стас Иванов на этот раз снял криминальную драму о влюбленных из противоборствующих банд Ростова-на-Дону. Равиль ввязывается в незаконный бизнес, чтобы заработать на учебу в США, но встречает племянницу босса вражеской группировки. В касте сериала — Антон Кузнецов, Кузьма Котрелев («Красные браслеты»), Мария Мацель («Перевал Дятлова») и Мария Машкова. В саундтреке — рэп от Недры. В кадре — сам рэпер Недры и актеры, старательно изображающие вариации южного акцента. Название проекта, по словам самих создателей, не только про локацию географическую, но и использование друг друга («юзать»). Пожалуй, это равно можно отнести и к зрителям.
С 24 мая, Premier
Фильм «Баста. Суперигра»
А вот и реальная история про рэп и Ростов-на-Дону — документальный фильм о Василии Вакуленко (ака Баста). Как и во всех биографических проектах жанра «сквозь тернии к звездам», тут есть и архивные кадры 20-летней давности, и трогательные рассказы членов семьи (мамы, жены и дочерей Басты), и оды коллег и друзей по цеху от Гуфа, Влади, Скриптонита и Смоки Мо до Константина Хабенского, Дмитрия Нагиева и Сергея Шнурова.
С 24 мая, Kion, ютуб-канал Gazgolder
Сериал «Поцелуй шестого чувства» / Kiseu sikseu senseu, премьера (Disney+)
Дорама в жанре ромкома рассказывает о необычной девушке Е-суль (Со Джи-хе). Чтобы увидеть будущее любого человека, ей достаточно поцеловать его. Однажды она случайно целует в шею своего босса (Юн Ге-сан), которого терпеть не может, и видит, что они почему-то окажутся вместе в одной постели.
С 25 мая, Disney+
Сериал «Домашнее поле», премьера (more.tv)
Дебют компании Hype Film в сериалах — проект про футбольную тренершу Елену Волкову (Светлана Устинова). Она соглашается руководить провинциальным клубом «Красный ястреб», консервативные игроки которого не настроены воспринимать женщину-начальника. Это адаптация норвежского сериала «На своем поле». Помимо Устиновой, в проекте играют Максим Матвеев, Иван Янковский и другие. И да — если вам показалось, что фабула немного похожа на «Теда Лассо», то зря. Тут это драма, а не комедия.
С 26 мая, more.tv
Сериал «Оби-Ван Кеноби» / Obi-Wan Kenobi, премьера (Disney+)
Режиссер «Мандалорца» Дебора Чоу сняла еще один спин-офф «Звездных войн» — о джедае Оби-Ване Кеноби, которого играет Юэн Макгрегор. Тот живет на Татуине и присматривает за юным Люком Скайуокером. В сериале также появляются актеры Хейден Кристенсен (Дарт Вейдер), Джоэл Эдгертон и Бонни Пессе.
С 27 мая, Disney+
Сериал «Очень странные дела» / Stranger Things, первая половина 4 сезона (Netflix)
Выросшие (и буквально!) на наших глазах герои «Очень странных дел» теперь старшеклассники. В четвертом сезоне, который разбит на две части, тинейджеров ждет множество приключений: от сражения с монстром Векной до выяснения причин одержимости Виктора Крила (Роберт Инглунд), который убил свою семью. Шоураннеры проекта братья Даффер обещают, что наконец-то станет понятно, почему в городке Хоукинс происходят многочисленные сверхъестественные события. Но это еще не финал. Четвертый сезон станет для сериала предпоследним.
С 27 мая, вторая половина — с 1 июля, Netflix
Фильм «Чрезвычайная ситуация» / Emergency
Как и «Девушка, подающая надежды», этот фильм высмеивает штампы, превращая завязку в стиле молодежных комедий в триллер и даже социальную драму. Кунле (Дональд Уоткинс) и Шон (АрДжей Сайлер) находят рядом со своим соседом Карлосом (Себастьян Чакон) отключившуюся незнакомку. Они решают доставить девушку (Мэдди Николс) домой, но ту начинает разыскивать сестра.
С 27 мая, Amazon Prime Video
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