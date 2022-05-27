Джоди Фостер исполнит главную роль в четвертом сезоне «Настоящего детектива»

Фостер сыграет детектива Лиз Дэнверс, которая вместе с напарницей Эванджелин Наварро расследуют пропажу шести мужчин, работавших на арктической исследовательской станции Цалал. Издание отмечает, что это первая крупная телевизионная роль актрисы во взрослом возрасте.

Новый сезон сериала-антологии получил подзаголовок Night Country («Страна ночи»). Действие будет происходить в городе Эннис в штате Аляска в США во время полярной ночи. В синопсисе проекта говорится, что детективам «придется столкнуться с тьмой, которую они несут в себе, и докопаться до зловещих истин, погребенных под вечным льдом».

Сценарием нового сезона займется Исса Лопес, режиссер фильмов «Тигры не боятся», «Все плохо» и «Побочные эффекты», и Алан Арриага, работавший над проектами «Сияющие» и «Бойтесь ходячих мертвецов». Актерский состав и дату релиза пока не раскрывают.