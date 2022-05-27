В Великобритании сняли низкобюджетный хоррор про серийных убийц Винни-Пуха и Пятачка

О фильме «Винни-Пух: Кровь и мед» пишет Dread Central. По данным портала, запустить ленту в разработку стало возможным после того, как Walt Disney Productions утратила исключительные авторские права на персонажа сказки Алана Милна, и Винни-Пух стал общественным достоянием.

По сюжету, обновленные Винни-Пух и Пятачок — серийные убийцы, которые в масках медведя и свиньи нападают на молодых девушек. Другие подробности пока не разглашаются, создатели фильма уверяют: зрителей ждет «постановка голливудского масштаба».

Низкобюджетный инди-хоррор, который стал для сценариста и режиссера Риса Фрейк-Уотерфилда дебютом, находится на стадии постпродакшна. Главные роли в фильме исполнили Крейг Дэвид Доусетт (Винни-Пух) и Крис Корделл (Пятачок), также участие в съемках приняли Эмбер Дойг-Торн, Дэниел Скотт, Даниель Рональд.

Плюшевый мишка Винни-Пух, главный герой двух повестей и двух сборников стихотворений английского писателя Алана Милна, считается одним из самых известных персонажей детской литературы XX века. В 1960-1970-х годах мишка получил широкую известность в СССР благодаря пересказу Бориса Заходера, а затем и фильмам студии «Союзмультфильм», где его озвучил актер Евгений Леонов.