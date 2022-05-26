Умер американский актер Рэй Лиотта

Как пишет издание, актер скончался в Доминиканской Республике. Там велись съемки фильма «Опасные воды» с участием Лиотта. Сообщается, что артист умер во сне, причина смерти пока не установлена.

Рэй Лиотта родился в 1954 году в Нью-Джерси. Его актерская карьера началась в 70-х годах с телесериала «Другой мир». Но настоящую известность Лиотта получил после того, как сыграл бандита Генри Хилла в криминальной драме Мартина Скорсезе «Славные парни» в 1990 году.

На счету актера несколько десятков кинолент, в том числе «Кокаин», «Револьвер», «Козырные тузы», «Ганнибал» и «Ограбление казино». Помимо этого, Лиотта озвучил несколько персонажей в мультсериалах и видеоиграх — среди них был и главный герой GTA: Vice City, Томми Версетти.