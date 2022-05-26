18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Умер американский актер Рэй Лиотта

Поделиться:

На 68 году жизни умер американский актер Рэй Лиотта. Он был известен по ролям в фильмах «Славные парни», «Ганнибал», «Револьвер», «Козырные тузы», а в 2002 году озвучил одного из главных персонажей в игре GTA: Vice City. О смерти Лиотта сообщил Deadline.

Кинопоиск. Кадр из кинофильма "Славные парни"

Как пишет издание, актер скончался в Доминиканской Республике. Там велись съемки фильма «Опасные воды» с участием Лиотта. Сообщается, что артист умер во сне, причина смерти пока не установлена.

Рэй Лиотта родился в 1954 году в Нью-Джерси. Его актерская карьера началась в 70-х годах с телесериала «Другой мир». Но настоящую известность Лиотта получил после того, как сыграл бандита Генри Хилла в криминальной драме Мартина Скорсезе «Славные парни» в 1990 году.

На счету актера несколько десятков кинолент, в том числе «Кокаин», «Револьвер», «Козырные тузы», «Ганнибал» и «Ограбление казино». Помимо этого, Лиотта озвучил несколько персонажей в мультсериалах и видеоиграх — среди них был и главный герой GTA: Vice City, Томми Версетти.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: