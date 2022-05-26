Никита Михалков предложил создать альтернативный «Оскар» — «дорогую премию», соответствующую идеалам

Никита Михалков

Об идее учредить альтернативный «Оскар»:

Главной наградой будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не фестиваль... Чтобы было понятно, скажу, что это будет «евразийский "Оскар"». В нем будут участвовать фильмы, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем, и не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность.

Это должна быть дорогая премия, за которую должны биться. […] Я считаю, что совместными усилиями можно сделать призовой фонд в районе 3-5 миллионов долларов. Премия будет ежегодно вручаться в каждой стране, которая войдет в академию. В ней сможет участвовать и фильм, произведенный не на территории ЕАЭС [Евразийского экономического союза], но соответствующий принципам идеологии.