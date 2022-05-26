Никита Михалков предложил создать альтернативный «Оскар» — «дорогую премию», соответствующую идеалам

Режиссер и председатель союза кинематографистов России Никита Михалков предложил учредить альтернативный «Оскар» — евразийский. По его мнению, это должна быть «дорогая премия», участие в котором будут принимать лишь соответствующие идеалам фильмы.
Об идее учредить альтернативный «Оскар»:
Главной наградой будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не фестиваль... Чтобы было понятно, скажу, что это будет «евразийский "Оскар"». В нем будут участвовать фильмы, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем, и не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность.
Это должна быть дорогая премия, за которую должны биться. […] Я считаю, что совместными усилиями можно сделать призовой фонд в районе 3-5 миллионов долларов. Премия будет ежегодно вручаться в каждой стране, которая войдет в академию. В ней сможет участвовать и фильм, произведенный не на территории ЕАЭС [Евразийского экономического союза], но соответствующий принципам идеологии.
Учредителем альтернативного «Оскара» предложено сделать специально созданную для этого Евразийскую киноакадемию, появление которой, в свою очередь, станет необходимой частью для «развития евразийского пространства». «Мы должны спасти самое дорогое, что у нас имеется, основанное на объединяющих нас культурных и нравственных традициях», — резюмировал Михалков.
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