18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Никита Михалков предложил создать альтернативный «Оскар» — «дорогую премию», соответствующую идеалам

Поделиться:

Режиссер и председатель союза кинематографистов России Никита Михалков предложил учредить альтернативный «Оскар» — евразийский. По его мнению, это должна быть «дорогая премия», участие в котором будут принимать лишь соответствующие идеалам фильмы.

magicinfoto / Shutterstock.com
Никита Михалков

Об идее учредить альтернативный «Оскар»:

Главной наградой будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не фестиваль... Чтобы было понятно, скажу, что это будет «евразийский "Оскар"». В нем будут участвовать фильмы, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем, и не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность.

Это должна быть дорогая премия, за которую должны биться. […] Я считаю, что совместными усилиями можно сделать призовой фонд в районе 3-5 миллионов долларов. Премия будет ежегодно вручаться в каждой стране, которая войдет в академию. В ней сможет участвовать и фильм, произведенный не на территории ЕАЭС [Евразийского экономического союза], но соответствующий принципам идеологии.

Учредителем альтернативного «Оскара» предложено сделать специально созданную для этого Евразийскую киноакадемию, появление которой, в свою очередь, станет необходимой частью для «развития евразийского пространства». «Мы должны спасти самое дорогое, что у нас имеется, основанное на объединяющих нас культурных и нравственных традициях», — резюмировал Михалков.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: