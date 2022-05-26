Александр Петров исполнит роль в новом фильме Романа Полански «Дворец»

О том, что Полански начнет работу над новым кинопроектом, стало известно весной 2021 года. Сценарий картины режиссер написал в соавторстве с польским режиссером и сценаристом Ежи Сколимовским, их предыдущая совместная работа — фильм «Нож в воде» 1962 года. За визуальную составляющую отвечает постоянный оператор Полански Павел Эдельман, известный по фильму «Пианист» с Эдрианом Броуди в главной роли.

Действие фильма «Дворец» развернется в течение суток в канун 1999 года в роскошном швейцарском отеле, который, по словам Полански, «всегда был убежищем для самых привилегированных слоев общества: аристократии, художников и знаменитостей, предпринимателей и финансистов, мошенников и подражателей». По сюжету, здесь неожиданным образом переплетутся судьбы разных гостей.

Главные роли в картине исполнят Микки Рурк, Оливер Мазуччи, Фанни Ардан и Марина Страхова. Также во «Дворце» появится актер Александр Петров, который уже снимался на одной площадке с Рурком в греческой драме «Человек Божий».