Изнанка шоу-бизнеса в первом тизере фильма «Главная роль» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом

По сюжету фильма, тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий — книга Нобелевского лауреата, режиссер — модная и эксцентричная, в главных ролях — разбитной секс-символ, кумир миллионов и высоколобый драматический актер.

«Ждать шедевра или ждать беды? Вся изнанка шоу-бизнеса и остроумная сатира о звездах со звездами — оскароносной Пенелопой Крус и неподражаемым Антонио Бандерасом», — говорится в синопсисе к фильму.

Главные роли в картине режиссеров Мариано Кона и Гастона Дюпра исполнили Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Оскар Мартинес, Хосе Луис Гомес, Ирена Эсколар, Пилар Кастро, Маноло Соло и другие.

В рамках Венецианского кинофестиваля в 2021 году лента получила Золотого льва, а также была удостоена кубка Вольпи за лучшую женскую роль.

В российский прокат фильм «Главная роль» выйдет 30 июня 2022 года.