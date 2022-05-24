Netflix показал первый трейлер фильма «Серый человек» с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом

Фильм снят по одноименному циклу шпионских романов Майкла Грини. В центре сюжета история Курта «Шестого» Джентри, сверхсекретного оперативника ЦРУ, который выполняет заказы на убийство для ведомства. Главный герой узнает тайны Управления и оказывается в центре международного заговора. После этого на него открыта охота, в которой участвует его бывши коллега по имени Ллойд.

Главные роли в «Сером человеке» исполнили Райан Гослинг («Драйв», «Бегущий по лезвию 2049»), Крис Эванс («Мстители», «Защищая Джейкоба») и Ана де Армас («Достать ножи», «Глубокие воды»). Режиссерами фильма выступают Джо и Энтони Руссо, которые до этого работали над последними двумя частями «Мстителей». А сами авторы признаются, что «Серый человек» будет напоминать по атмосфере их же кинокомикс Marvel «Первый мститель: Другая война».

На Netflix фильм выйдет 22 июля 2022 года.