Фильм «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии выйдет в повторный российский прокат

«Искусство кино» выпускает в повторный прокат фильм режиссера Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». На больших экранах покажут отреставрированную «Мосфильмом» версию.
«Я шагаю по Москве» Георгия Данелии считается одним из главных фильмов «оттепели». Основу киноповествования составляют события, происходившие в течение одного дня с молодым метростроевцем Колькой и его друзьями — сибирским монтажником Володей Ермаковым, призывником и молодоженом Сашей, продавщицей отдела грампластинок ГУМа Аленой.
Фильм представляет собой цепочку эпизодов-новелл. Он стал для некоторых исполнителей кинематографическим дебютом. Никита Михалков впервые сыграл главную роль в кино. Фильм снят оператором Вадимом Юсовым с применением длиннофокусной оптики, позволяющей создать эффект подлинности для фактуры изображения. В картине звучит песня Андрея Петрова на стихи Геннадия Шпаликова «А я иду, шагаю по Москве».
Премьера фильма «Я шагаю по Москве» состоялась в 1964 году в рамках XVII Каннского кинофестиваля, где Данелия был удостоен специального почетного упоминания жюри в числе молодых кинематографистов — «За индивидуальность и обещания, которые они выразили в своих произведениях».
В повторный российский прокат «Я шагаю по Москве» выйдет 26 мая 2022 года. На больших экранах покажут цифровую отреставрированную версию, выполненную киноконцерном «Мосфильм».
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