Фильм «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии выйдет в повторный российский прокат

«Я шагаю по Москве» Георгия Данелии считается одним из главных фильмов «оттепели». Основу киноповествования составляют события, происходившие в течение одного дня с молодым метростроевцем Колькой и его друзьями — сибирским монтажником Володей Ермаковым, призывником и молодоженом Сашей, продавщицей отдела грампластинок ГУМа Аленой.

Фильм представляет собой цепочку эпизодов-новелл. Он стал для некоторых исполнителей кинематографическим дебютом. Никита Михалков впервые сыграл главную роль в кино. Фильм снят оператором Вадимом Юсовым с применением длиннофокусной оптики, позволяющей создать эффект подлинности для фактуры изображения. В картине звучит песня Андрея Петрова на стихи Геннадия Шпаликова «А я иду, шагаю по Москве».

Премьера фильма «Я шагаю по Москве» состоялась в 1964 году в рамках XVII Каннского кинофестиваля, где Данелия был удостоен специального почетного упоминания жюри в числе молодых кинематографистов — «За индивидуальность и обещания, которые они выразили в своих произведениях».

В повторный российский прокат «Я шагаю по Москве» выйдет 26 мая 2022 года. На больших экранах покажут цифровую отреставрированную версию, выполненную киноконцерном «Мосфильм».