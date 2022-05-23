Умер художник и создатель космических кораблей для «Звездных войн» Колин Кантвелл

Кантвелл в начале своей карьеры работал в Лаборатории реактивного движения и в NACA. Там он создавал образовательные программы, которые помогали лучше понять космические полеты. В Голливуде Кантвелл продолжил космическую тему.

Художник создавал визуальные эффекты для фильма Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея», который вышел в 1968 году. А самыми известными его работами стали прототипы космических кораблей и станций для киносаги «Звездные войны». В частности, он придумал дизайн истребителя X-Wing, корабля «Звездный разрушитель» и станции «Звезда смерти». Помимо этого, у Кантвелла вышло два научно-фантастических романа — «CoreFires 1» и «CoreFires 2».