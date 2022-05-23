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Кино и сериалы

«Не пытайтесь быть героями»: вышел финальный трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»

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На YouTube-канале сериала «Очень странные дела» появился финальный трейлер четвертого сезона. Его разделят на две части, первая выйдет уже 27 мая.

В трейлере показали всех ключевых героев истории и места, в которых они оказались, в том числе тюрьму в СССР и Изнанку. События развернутся спустя шесть месяцев после событий финала третьего сезона. Байерс и Одиннадцать пытаются приспособиться к новой жизни в Калифорнии вдали от друзей. Но подросткам придется снова найти способ воссоединиться, чтобы спасти мир и потенциально уничтожить Изнанку.

Первые семь серий четвертого сезона «Очень странных дел» выйдут 27 мая. Оставшиеся два эпизода покажут 1 июля. Финальная серия будет длиться два с половиной часа.

Напомним, грядущий, четвертый сезон сериала «Очень странные дела» от Netflix разобьют на части. Герои покинут родной город, о чем ясно дает понять анонс в конце тизера. «Мы больше не в Хоукинсе», — говорится в нем. Посмотрите также тизер, где действия происходят в России, а слоган гласит — «From Russia with love…» («Из России с любовью…»). В нем есть намек на возвращение шерифа Хоппера.

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