«Кубрик о Кубрике» и «Рейв в Иране»: Beat Film Festival объявил программу фестиваля на 2022 год

Открывать Beat Film Festival будет картина «Джейн глазами Шарлотты» Шарлотты Генсбур. Она сняла фильм о своей матери, актрисе Джейн Биркин. В ленте Джейн и Шарлотта путешествуют, поют на сцене, погружаются в воспоминания и лучше узнают друг друга. Впервые картину представили на Каннском фестивале в прошлом году.

Также в программе:

«Мэри Куант: Мини-революция» о британском модельере Мэри Куант, которая изобрела мини-юбки и перевернула мир моды в 1960-х;

«Кубрик о Кубрике» о самом загадочном режиссере XX века Стэнли Кубрике;

«Мы были "Детками"» о судьбе нью-йоркских подростков-скейтеров, которые стали героями фильма Ларри Кларка «Детки»;

«История кино: Новое поколение»;

«Charli XCX: Вместе в одиночестве» о том, как британская певица Charli XCX во время локдауна решает записать новый альбом вместе со своими фанатами;

«Посмотри на меня: XXXTentacion» о покойной звезде саундклауд-рэпа с архивными кадрами и откровенными комментариями его близких;

«Фрики на сцене: История Dinosaur Jr.» о героях независимой американской рок-сцены, проложивших дорогу гранжу и повлиявших на множество музыкантов, от Nirvana до Sonic Youth;

«Итало-диско: Блестящий звук 80-х» о синтезаторной музыке из Италии;

«Атлантида» об Италии глазами Юрия Анкарани;

«B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине» об андеграундной ночной жизни Берлина 1980-х;

«Рейв в Иране» о подпольных вечеринках в современном Иране;

«Баския: Взрыв реальности» о художнике Жан-Мишеле Баския;

PJ Harvey: A Dog Called Money об певице Пи Джей Харви;

«Заткнись и играй на рояле» об эксцентричном берлинском музыканте Чилли Гонзалесе;

«Skate Kitchen» о девичьей скейт-тусовке Нью-Йорка 2010-х.

Beat Film Festival в этом году пройдет в кинотеатрах и площадках Москвы. В том числе в «Каро Октябрь», «Художественный», «Иллюзион», Центр документального кино, «Музеон», «Пионер», Дом культуры «ГЭС-2» и Мультимедиа-арт-музей. Билеты на офлайн-показы можно найти на сайте.