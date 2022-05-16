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«Кубрик о Кубрике» и «Рейв в Иране»: Beat Film Festival объявил программу фестиваля на 2022 год

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Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival пройдет с 19 июня по 3 июля. В программу вошли международные премьеры, фильмы Национального конкурса, которые сняли молодые российские режиссеры, а также хиты Beat Film Festival прошлых сезонов. Об этом сообщили представители фестиваля.

Кадр из фильма CHARLI XCX: ALONE TOGETHER/ Beat Film Festival

Открывать Beat Film Festival будет картина «Джейн глазами Шарлотты» Шарлотты Генсбур. Она сняла фильм о своей матери, актрисе Джейн Биркин. В ленте Джейн и Шарлотта путешествуют, поют на сцене, погружаются в воспоминания и лучше узнают друг друга. Впервые картину представили на Каннском фестивале в прошлом году.

Также в программе:

  • «Мэри Куант: Мини-революция» о британском модельере Мэри Куант, которая изобрела мини-юбки и перевернула мир моды в 1960-х;
  • «Кубрик о Кубрике» о самом загадочном режиссере XX века Стэнли Кубрике;
  • «Мы были "Детками"» о судьбе нью-йоркских подростков-скейтеров, которые стали героями фильма Ларри Кларка «Детки»;
  • «История кино: Новое поколение»;
  • «Charli XCX: Вместе в одиночестве» о том, как британская певица Charli XCX во время локдауна решает записать новый альбом вместе со своими фанатами;
  • «Посмотри на меня: XXXTentacion» о покойной звезде саундклауд-рэпа с архивными кадрами и откровенными комментариями его близких;
  • «Фрики на сцене: История Dinosaur Jr.» о героях независимой американской рок-сцены, проложивших дорогу гранжу и повлиявших на множество музыкантов, от Nirvana до Sonic Youth;
  • «Итало-диско: Блестящий звук 80-х» о синтезаторной музыке из Италии;
  • «Атлантида» об Италии глазами Юрия Анкарани;
  • «B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине» об андеграундной ночной жизни Берлина 1980-х;
  • «Рейв в Иране» о подпольных вечеринках в современном Иране;
  • «Баския: Взрыв реальности» о художнике Жан-Мишеле Баския;
  • PJ Harvey: A Dog Called Money об певице Пи Джей Харви;
  • «Заткнись и играй на рояле» об эксцентричном берлинском музыканте Чилли Гонзалесе;
  • «Skate Kitchen» о девичьей скейт-тусовке Нью-Йорка 2010-х.

Beat Film Festival в этом году пройдет в кинотеатрах и площадках Москвы. В том числе в «Каро Октябрь», «Художественный», «Иллюзион», Центр документального кино, «Музеон», «Пионер», Дом культуры «ГЭС-2» и Мультимедиа-арт-музей. Билеты на офлайн-показы можно найти на сайте.

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