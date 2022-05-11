Валерия Гай Германика продает на «Авито» свою документалку про боксера Емельяненко

«Я продаю свой фильм на "Авито" и думаю, что скоро загружу на NFT. Продаю в частную коллекцию и уверена, что найдется ценитель высокого искусства и редкостей, кто с удовольствием его приобретет», — написала Германика в своем telegram-канале.

По ее словам, это самый скандальный и интимный фильм о боксере, «которому на закате своей карьеры предстоит сразиться с главным соперником — с самим собой». В документальной ленте рассказывается о жизни бойца ММА Александра Емельяненко, в том числе о связанных с ним скандалах.