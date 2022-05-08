Звезда «Сексуального просвещения» Шути Гатва станет новым Доктором Кто

Так, 29-летний актер сменит Джоди Уиттакер, которая играла Тринадцатого Доктора с 2018 года по 2022 год. Также он станет одним из самых молодых исполнителей главной роли в истории сериала. Добавим, что в 2020 году Шути Гатва удостоился премии BAFTA за лучшую мужскую роль.

«Не хватает слов, чтобы описать, как я себя чувствую. Смесь глубокого почтения, чрезмерного возбуждения и, конечно же, немного испуганности. Эта роль и шоу так много значат для многих во всем мире, включая меня самого, и каждый из моих невероятно талантливых предшественников с величайшей осторожностью относился к этой уникальной ответственности и привилегии», — признался сам актер.