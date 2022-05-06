«Бэтмен», «Смерть на Ниле» и «Падение луны»: названы самые популярные фильмы на пиратских сайтах в апреле

Компания в сфере кибербезопасности Group-IB озвучила список фильмов по числу нелегальных копий в российском интернете в апреле 2022 года. В топ вошел «Бэтмен», «Смерть на Ниле» и «Падение луны». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Отмечается, что обнаружение копии не указывает на количество ее просмотров. Однако, как утверждают аналитики Group-IB, существует прямая зависимость между количеством пиратских копий, интересом к контенту у пользователей и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
В топ-10 самых популярных фильмов за апрель на пиратских сайтах по версии Group-IB выглядит следующим образом:
- «Бэтмен» Мэтта Ривза;
- «Смерть на Ниле» Кеннета Браны;
- «Падение луны» Роланда Эммериха;
- «Бычара» Пола Эндрю Уильямса;
- «Костюм» Грэма Мура;
- «Наемник» Тарика Салеха;
- «Боги хеви-метала» Питера Соллетта;
- «Первый встречный» Кэт Койро;
- «Утраченные иллюзии» Ксавье Джанноли;
- «Скорая» Майкла Бэя.
В компании также рассказали, что в рейтинг в апреле вошли те фильмы, чей прокат либо отменили, либо сократили после приостановки работы больших голливудских студий на российском рынке.
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