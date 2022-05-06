«Бэтмен», «Смерть на Ниле» и «Падение луны»: названы самые популярные фильмы на пиратских сайтах в апреле

Отмечается, что обнаружение копии не указывает на количество ее просмотров. Однако, как утверждают аналитики Group-IB, существует прямая зависимость между количеством пиратских копий, интересом к контенту у пользователей и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

В топ-10 самых популярных фильмов за апрель на пиратских сайтах по версии Group-IB выглядит следующим образом:

«Бэтмен» Мэтта Ривза;

«Смерть на Ниле» Кеннета Браны;

«Падение луны» Роланда Эммериха;

«Бычара» Пола Эндрю Уильямса;

«Костюм» Грэма Мура;

«Наемник» Тарика Салеха;

«Боги хеви-метала» Питера Соллетта;

«Первый встречный» Кэт Койро;

«Утраченные иллюзии» Ксавье Джанноли;

«Скорая» Майкла Бэя.

В компании также рассказали, что в рейтинг в апреле вошли те фильмы, чей прокат либо отменили, либо сократили после приостановки работы больших голливудских студий на российском рынке.