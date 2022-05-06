От спин-оффа «Звездного пути» до драмы с Колином Фертом: Что смотреть дома на майских праздниках

Фильм «Тихая ночь» / Silent Night

Британская черная комедия с Кирой Найтли, Мэттью Гудом, Лили-Роуз Депп, Люси Панч и юным Романом Гриффин Дэвисом из «Кролика Джоджо» про рождественский пир во время чумы — вернее вечеринку с друзьями накануне апокалипсиса. Все привычные действия приобретают новый смысл, если совершать их за день до конца света. И это отличная почва для множества шуток. Фильм был в прокате в январе, а теперь его можно увидеть в онлайн-кинотеатрах.

С 10 мая, «Кинопоиск»