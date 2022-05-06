От спин-оффа «Звездного пути» до драмы с Колином Фертом: Что смотреть дома на майских праздниках

Детективная драма «Лестница» с кастом от Колина Ферта и Тони Коллетт до Дэйна ДеХаана, предыстория «Звездного пути», комедия режиссера «Дряни» про теории заговоров с Майком Майерсом и интеллектуальная сатира на современную Францию с камео Эммануэля Макрона «Суперзвезда» — «Собака.ru» рассказывает о фильмах и сериалах, которые выходят на стримингах на этой неделе и вторых майских праздниках.
Фильм «Суперзвезда» / France
Автор скандальных «29 пальм», режиссер-интеллектуал с философским бэкграундом Брюно Дюмон отметился в основном конкурсе Канн в 2021 году эксцентричной драмеди с Леа Сейду в роли бойкой журналистки с говорящим именем Франс де Мер («Мертвая Франция»). Картина осталась без наград, но как едкое высказывание о временах и нравах смотрится вполне бодро. Теперь и на стримингах.
Okko, ivi, «Кинопоиск»
Сериал «Синьора Вольпе» / Signora Volpe, премьера (Acorn TV)
Сериал с Эмилей Фокс в главной роли рассказывает о разочаровавшейся в своей работе сотруднице британской разведки Сильвии. На свадьбе ее племянницы в Италии внезапно исчезает жених, и она берется самостоятельно выяснить, что же с ним на самом деле случилось.
С 2 мая, Acorn TV
Сериал «Лестница» / The Staircase, премьера (HBO Max)
Детективная драма со звездным кастом основана на реальных событиях — в начале нулевых писателя Майкла Питерсона подозревали в убийстве жены, которая упала с лестницы. По его версии, она оступилась из-за действия алкоголя и валиума. В сериале сыграли Колин Ферт, Тони Коллетт, Дэйн ДеХаан, Патрик Шварценеггер и Софи Тернер. Режиссером проекта стал среди прочих Антонио Кампос («Дьявол всегда здесь»).
С 5 мая, HBO Max
Сериал «Пентаверат» / The Pentaverate, премьера (Netflix)
Один из режиссеров «Дряни» Тим Киркби снял эксцентричную сай-фай-комедию с Майком Майерсом, в которой тот выступает сразу в нескольких ролях (образ с очками в крупной роговой оправе тоже есть). Будут шутки про иллюминатов и заговоры, а также Лидия Уэст из «Это грех» и Кигэн-Майкл Ки из «Шмигадуна».
С 5 мая, Netflix
Сериал «Кларк» / Clark, премьера (Netflix)
Шведский сериал посвящен реально существовавшему грабителю Кларку Олофссону — именно действия его жертв криминалист Нильс Бейерот впервые обозначил как «стокгольмский синдром». По сюжету в 1973 году Олофссон с приятелем нападают на банк на площади Норрмальмсторг в шведской столице. При этом захваченные ими заложники в какой-то момент встали на их сторону. Заглавную роль в проекте играет Билл Скарсгард — один из сыновей Стеллана Скарсгарда.
С 5 мая, Netflix
Сериал «Girls5eva» / Girls5eva, 2 сезон (Peacock)
Ровно год спустя выходит продолжение ситкома о девичьем поп-бэнде, записавшем в 1990-е всего один хит. Спустя годы они вновь пробуют стать звездами. Среди продюсеров сериала — Тина Фей («Студия 30», «Дрянные девчонки»). Все совпадения с реальностью тут случайны (и не случайны).
С 5 мая, Peacock
Сериал «Звездный путь: Странные новые миры», премьера / Star Trek: Strange New Worlds (Paramount+)
Спин-офф сериала «Звездный путь» — это предыстория, в которой речь идет о временах, когда Джеймс Тиберий Кирк (Пол Уэсли) еще не занял капитанское кресло «Энтерпрайза». Легендарным кораблем тут управляет капитан Кристофер Пайк (Энсон Маунт), а офицером по науке назначен Спок (Итан Пек). Над проектом работала большая команда сценаристов. Среди них — Алекс Куртцман, занимавшейся полнометражной дилогией «Стартрек» Джей Джей Абрамса.
С 5 мая, Paramount+
Сериал «Афера по-крупному» / The Big Conn, премьера (Apple TV+)
Документальный проект рассказывает об американском адвокате-мошеннике Эрике Конне. С ярких билбордов рыжеволосый мужчина с широкой улыбкой обещал, что поможет с выплатами по инвалидности. На самом же деле он занимался махинациями и украл из бюджета США более полумиллиона долларов. Среди создателей проекта — Джеймс Ли Эрнандез и Брайан Дэвид Лазарте, режиссеры «МакМиллионов».
С 5 мая, Apple TV+
Сериал «Звук волшебства» / Annarasumanara, премьера (Netflix)
Дорама с фантастическим сюжетом посвящена метанием и сложностям старшеклассницы Юн А-и (Чхве Сон-ын), которая вынуждена работать и воспитывать младшую сестру. Однажды в заброшенном парке она смотрит представление фокусника. После этого вокруг нее начинают происходить чудеса.
С 6 мая, Netflix
Сериал «Добро пожаловать в рай» / Bienvenidos a Edén, премьера (Netflix)
Фантастический испанский сериал о группе молодых людей, которые соглашаются побывать на вечеринке на отдаленном райском острове. После праздника оказывается, что их пригласили сюда не просто так и у хозяйки на них не самые дружелюбные планы. Создатели проекта — Хоакин Горрис и Гильермо Лопес Санчес.
С 6 мая, Netflix
Фильм «Дорогой Эван Хансен» / Dear Evan Hansen
Оптимистичный мюзикл с трагичной завязкой от режиссера «Чуда» и «Хорошо быть тихоней» Стивена Чбоски. После самоубийства одноклассника испытывающий сложности в общении с другими тинейджер Эван (Бен Платт из «Политика») неожиданно сближается с его семьей. В касте фильма также Джулианна Мур, Эми Адамс и Кейтлин Дивер.
С 7 мая, «Кинопоиск»
Сериал «Кэнди» / Candy, премьера (Hulu)
Триллер с Джессикой Бил и Мелани Лиски основан на реальных событиях — истории религиозной домохозяйки из Техаса Кэнди Монтгомери, которая вдруг зарубила топором свою подругу. Позже она утверждала, что произошедшее было самообороной. Дело вызвало большой резонанс в Америке 1980-х. (Не будем спойлерить, каким оказался вердикт суда.) Среди создательниц сериала — Дженнифер Гетцингер, работавшая над «Почему женщины убивают».
С 9 мая, Hulu
Сериал «Родители года» / Breeders, 3 сезон (FX)
Возвращается ситком о сложностях родительства с Мартином Фриманом в роли простого британца с работой, женой (Дэйзи Хаггард) и детьми. Паре предстоит сражаться с новыми вызовами: как быть, если ребенок все больше отдаляется и когда сепарацию все же стоит провести.
С 9 мая, FX, «Кинопоиск»
Фильм «Тихая ночь» / Silent Night
Британская черная комедия с Кирой Найтли, Мэттью Гудом, Лили-Роуз Депп, Люси Панч и юным Романом Гриффин Дэвисом из «Кролика Джоджо» про рождественский пир во время чумы — вернее вечеринку с друзьями накануне апокалипсиса. Все привычные действия приобретают новый смысл, если совершать их за день до конца света. И это отличная почва для множества шуток. Фильм был в прокате в январе, а теперь его можно увидеть в онлайн-кинотеатрах.
С 10 мая, «Кинопоиск»
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