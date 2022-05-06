Суд в Петербурге запретил фильм «Зеленый слоник». И вот почему

«[Эти картины] содержат сцены насилия, расчленения тела человека, иных способов убийств в особо жестокой форме, посещение сайтов свободно для всех без исключения граждан, сайты не содержат ограничений по кругу лиц и возрасту», — сказано в материалах дела.

Из материалов дела следует, что прокурор указывал на пагубное влияние на человека этих фильмов: просмотр этих материалов может причинить вред психологическому здоровью несовершеннолетних.

«Специалисты сделали вывод о том, что шокирующий сюжет и видеоряд провоцируют навязчивые воспоминания-переживания. Длительное аффективное состояние, сохраняющееся и после воздействия таких информационных материалов, оказывает дезорганизующее действие на поведение человека», — говорится в комментарии.

Информация, размещенная по указанным прокурором адресам, признана запрещенной.