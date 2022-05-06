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Кино и сериалы

Суд в Петербурге запретил фильм «Зеленый слоник». И вот почему

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Октябрьский районный суд Петербурга признал запрещенными к распространению на территории России несколько фильмов со сценами насилия. В список вошли андеграундный «Зеленый слоник», «Ниндзя-убийца» и «Эксперимент за стеклом». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Скриншот трейлера

«[Эти картины] содержат сцены насилия, расчленения тела человека, иных способов убийств в особо жестокой форме, посещение сайтов свободно для всех без исключения граждан, сайты не содержат ограничений по кругу лиц и возрасту», — сказано в материалах дела.

Из материалов дела следует, что прокурор указывал на пагубное влияние на человека этих фильмов: просмотр этих материалов может причинить вред психологическому здоровью несовершеннолетних.

«Специалисты сделали вывод о том, что шокирующий сюжет и видеоряд провоцируют навязчивые воспоминания-переживания. Длительное аффективное состояние, сохраняющееся и после воздействия таких информационных материалов, оказывает дезорганизующее действие на поведение человека», — говорится в комментарии.

Информация, размещенная по указанным прокурором адресам, признана запрещенной.

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