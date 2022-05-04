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Кино и сериалы

Кабмин дополнительно выделит 5,5 млрд рублей на поддержку российского кинематографа

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Правительство России выделит дополнительные 5,5 млрд рублей на производство отечественных фильмов. Об этом сообщают в телеграм-канале правительства России.

Shutterstock.com

Дополнительные деньги направят на производство полнометражных кинолент для массовой аудитории и семейного просмотра. Также часть средств пойдут на производство неигрового кино, короткометражек и дебютных работ начинающих режиссеров, которые только заканчивают обучение в вузах. «Уверен, что новые российские картины найдут своего зрителя, в том числе среди молодежи», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он также отметил, что билеты на российские фильмы в кинотеатрах можно покупать с помощью «Пушкинской карты».

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