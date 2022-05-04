Lucasfilm показала полноценный трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби» с Юэном МакГрегором

Действие мини-сериала развернется спустя десять лет после «Мести ситхов» (2005 год). В трейлере показали охоту инквизитора Ривы на Оби-Вана Кеноби. Также в ролике персонаж Оуэн Ларс говорит с главным героем о тренировках Люка, таких же, которые прошел его отец — Дарт Вейдер.

К роли Оби-Вана Кеноби в сериале вернется Юэн МакГрегор. Дарта Вейдера вновь сыграет Хейден Кристенсен. Также в шоу снялись Мозес Инграм, Джоэл Эджертон, Бонни Пессе, Кумайл Нанджиани, Индира Варма, Руперт Френд и другие.

Режиссером сериала назначили Дебору Шоу («Цветы на чердаке», а также отдельные серии «Лучше звоните Солу», «Мандалорца» и «Мистера Робота»). Она также стала одним из исполнительных продюсеров проекта наряду с Кэтлин Кеннеди, Мишель Рейван и Джоби Гарольдом.

«Оби-Ван Кеноби» покажут на стриминговом сервисе Disney+ 27 мая.