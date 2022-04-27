Данила Козловский подал иск на онлайн-кинотеатр Start из за сериала «Карамора»

Если быть точнее, то судебный спор ведется между компанией Козловского, ООО «ДК Интертеймент», и ООО «Старт Студио», которая входить в группу компаний Start. Третьим лицом в иске значится фонд «Кинопрайм». Этим двум компаниям «Старт Студио» за сериал «Карамора» должен был перевести 957,5 млн рублей. Сумма должна была переводиться ежемесячно, но «Старт Студио» не заплатила 125 млн за март.

В иске от «Старт Студио» требуют выплатить эту сумму вместе с прописанным в договоре пени в 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. На момент подачи заявления — около 128,1 млн рублей.

В пресс-службе Start рассказали, что пока иск им не приходил. Они также надеются решить конфликт в досудебном порядке. Отмечается, что с компанией Козловского вели переговоры о реструктуризации платежей из-за форс-мажорной ситуации.

«Бизнес-модель Start строится на окупаемости контента не только от премьеры на собственной платформе, но и от дальнейшей дистрибуции на другие платформы и телеканалы в России и за рубежом. До подписания нашего договора уже начались переговоры с международными крупными площадками и с телеканалами в России. В связи со специальной военной операцией переговоры и подписание договоров дистрибуции остановились. В России дистрибуция стала невозможна по нескольким причинам, в том числе связанным с содержанием проекта и обращением граждан в надзорные органы», — пояснили в пресс-службе.

Сам Козловский заявил, что надеется решить вопрос в ближайшее время.