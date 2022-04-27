У «Бэтмена» с Робертом Паттинсон в главной роли будет продолжение

К роли Темного рыцаря Готэма вернется Роберт Паттинсон. А кресло режиссера снова достанется Мэтту Ривзу. Он же будет работать над сценарием. Других подробностей о сюжете сиквела пока нет. Также пока не объявили дату начала производства и дату релиза.

«Спасибо всем вам за поддержку, что вы выказали "Бэтмену". У нас бы ничего не получилось, если бы не вера и энтузиазм каждого члена команды по всему миру. Мне не терпится вернуться в этот мир и рассказать следующую главу истории», — рассказал Ривз.

Первый «Бэтмен» собрал 759 млн долларов в мировом прокате и стал самым кассовым фильмом за 2022 год. За первую неделю выхода фильма на HBO Max фильм посмотрели 4,1 млн домохозяйств. Это второй показатель в истории сервиса, первый у «Мортал Комбата» (4,3 млн). Обновленная история про Темного рыцаря обогнала «Дюну» (2,3 млн) и «Лигу Справедливости Зака Снайдера» (2,2 млн).

В фильме рассказывается о становлении Бэтмена на пути борца с преступностью. Антагонистом на этот раз выступил Загадочник — его роль исполнил Пол Дано. Также в главных ролях появились Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард, Джеффри Райт, Кон О’Нилл, Алекс Фернс и другие.