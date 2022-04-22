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Кино и сериалы

Исследование: россияне чаще других смотрят сериалы «запоем»

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Жители России и Южной Кореи чаще всех смотрят сериалы «запоем». К таким выводам пришли исследователи из аналитической компании Morning Consult.

Shutterstock.com

Они опросили по 1-2 тыс. пользователей онлайн-кинотеатров из каждого региона. Выяснилось, что россияне и южнокорейцы чаще других смотрят за раз весь сезон целиком — таких 23%, в Китае так же делают 21% опрошенных. Меньше всего «запойно» сериалы смотрят в Великобритании (10%), Канаде (11%) и Германии (12%).

По одной серии в день предпочитают 51% японцев, а также 27% французов и немцев. Но в основном люди смотрят по 2-3 серии за раз. Одну серию в день смотрят не более 20%, более 3 серий в день — не более 27%.

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