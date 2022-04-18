18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Новый владелец Мьельнира и загадочный злодей: Marvel показала первый трейлер-тизер фильма «Тор: Любовь и гром»

Поделиться:

Marvel опубликовала первый тизер-трейлер нового фильма «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити. В коротком ролике показали нового владельца Мьельнира и загадочного злодея.

Четвертая часть расскажет о жизни Бога Грома, который отправляется в космическое путешествие с командой Стражей Галактики. Попутно он посещает Новый Асгард с Валькирией в качестве местного президента и узнает о силах Джейн Фостер, которая не только получила мантию Тора, но и волшебный молот Мьельнир.

Главным злодеем киноленты станет Горр Мясник Богов, которого сыграл Кристиан Бейл. Помимо него, в картине появятся уже известные актеры из вселенной Тора — Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Джейми Александер, Люк Хемсворт, Джефф Голдблум, Сэм Нилл, каст из «Стражей Галактики» — Крис Пратт, Карен Гиллан, Дейв Баутиста, Брэдли Купер, Шон Ганн, Вин Дизель. А также Мелисса МакКарти, Рассел Кроу, Мэтт Деймон и другие.

Премьера фильма запланирована на 8 июля.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: