Новый владелец Мьельнира и загадочный злодей: Marvel показала первый трейлер-тизер фильма «Тор: Любовь и гром»

Четвертая часть расскажет о жизни Бога Грома, который отправляется в космическое путешествие с командой Стражей Галактики. Попутно он посещает Новый Асгард с Валькирией в качестве местного президента и узнает о силах Джейн Фостер, которая не только получила мантию Тора, но и волшебный молот Мьельнир.

Главным злодеем киноленты станет Горр Мясник Богов, которого сыграл Кристиан Бейл. Помимо него, в картине появятся уже известные актеры из вселенной Тора — Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Джейми Александер, Люк Хемсворт, Джефф Голдблум, Сэм Нилл, каст из «Стражей Галактики» — Крис Пратт, Карен Гиллан, Дейв Баутиста, Брэдли Купер, Шон Ганн, Вин Дизель. А также Мелисса МакКарти, Рассел Кроу, Мэтт Деймон и другие.

Премьера фильма запланирована на 8 июля.