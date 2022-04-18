СМИ: Paramount прекратит показывать Nickelodeon, MTV и другие каналы в России

Операторы начали получать от компании уведомления о выключении каналов еще с 15 апреля. Компания Paramount вещает в России несколько каналов, в том числе ориентированный на детей и подростков Nickelodeon, музыкальные MTV Russia и MTV Live HD, а также юмористический Paramount Comedy.

Ранее компания Paramount сообщила об уходе с российского рынка. Студия остановила прокат фильмов в России, таких, как «Соник 2» и «Затерянный город».