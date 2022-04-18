СМИ: Paramount прекратит показывать Nickelodeon, MTV и другие каналы в России

Американская кинокомпания Paramount приняла решение прервать вещание нескольких телеканалов в России с 20 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал сайта для работников телеиндустрии «Кабельщик».
Операторы начали получать от компании уведомления о выключении каналов еще с 15 апреля. Компания Paramount вещает в России несколько каналов, в том числе ориентированный на детей и подростков Nickelodeon, музыкальные MTV Russia и MTV Live HD, а также юмористический Paramount Comedy.
Ранее компания Paramount сообщила об уходе с российского рынка. Студия остановила прокат фильмов в России, таких, как «Соник 2» и «Затерянный город».
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