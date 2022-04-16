Кантемир Балагов продаст на благотворительном аукционе хлопушку со съемок «Дылды»

Торги проходят на странице режиссера в Instagram*. Аукцион завершится 17 апреля в 23:00. Лот получит человек, который предложит наибольшую сумму в комментариях. Стартовое пожертвование — 20 тысяч рублей.

Также Балагов поделился, что его с «Домом с маяком» связывают «давние и трогательные отношения». «Благотворительный фонд „Дом с маяком“ поддерживает тяжелобольных детей, молодых взрослых и их семьи, помогая забирать таких детей из больниц и организовывая всю необходимую помощь и поддержку на дому», — отметил он.