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Кино и сериалы

Кантемир Балагов продаст на благотворительном аукционе хлопушку со съемок «Дылды»

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Российский режиссер Кантемир Балагов выставил на аукцион хлопушку, которая была задействована во время съемок киноленты «Дылда». Вырученные средства он планирует перевести благотворительному фонду «Дом с маяком».

Торги проходят на странице режиссера в Instagram*. Аукцион завершится 17 апреля в 23:00. Лот получит человек, который предложит наибольшую сумму в комментариях. Стартовое пожертвование  — 20 тысяч рублей.

Также Балагов поделился, что его с «Домом с маяком» связывают «давние и трогательные отношения». «Благотворительный фонд „Дом с маяком“ поддерживает тяжелобольных детей, молодых взрослых и их семьи, помогая забирать таких детей из больниц и организовывая всю необходимую помощь и поддержку на дому», — отметил он.

Картина «Дылда» Кантемира Балагова вышла в прокат 20 июня 2019 года. Это история созависимых отношений двух подруг, оказавшихся в послеблокадном Ленинграде. Отчасти фильм основан на книге Светланы Алексиевич «У войны неженское лицо». Главных героинь играют Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Напомним, в декабре 2019 года фильм Кантемира Балагова «Дылда» вошел в шорт-лист премии «Оскар» в  категории «Лучший фильм на иностранном языке», а на XXV Международном кинофестивале российская кинолента стала лучшим полнометражным фильмом 2019 года. Кроме того, «Дылда» получила приз FIPRESCI как лучшая картина на иностранном языке. 

* Meta Platforms, Facebook и Instagram признаны российским судом экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.

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