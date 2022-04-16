Кантемир Балагов продаст на благотворительном аукционе хлопушку со съемок «Дылды»

Российский режиссер Кантемир Балагов выставил на аукцион хлопушку, которая была задействована во время съемок киноленты «Дылда». Вырученные средства он планирует перевести благотворительному фонду «Дом с маяком».
Торги проходят на странице режиссера в Instagram*. Аукцион завершится 17 апреля в 23:00. Лот получит человек, который предложит наибольшую сумму в комментариях. Стартовое пожертвование — 20 тысяч рублей.
Также Балагов поделился, что его с «Домом с маяком» связывают «давние и трогательные отношения». «Благотворительный фонд „Дом с маяком“ поддерживает тяжелобольных детей, молодых взрослых и их семьи, помогая забирать таких детей из больниц и организовывая всю необходимую помощь и поддержку на дому», — отметил он.
Картина «Дылда» Кантемира Балагова вышла в прокат 20 июня 2019 года. Это история созависимых отношений двух подруг, оказавшихся в послеблокадном Ленинграде. Отчасти фильм основан на книге Светланы Алексиевич «У войны неженское лицо». Главных героинь играют Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.
Напомним, в декабре 2019 года фильм Кантемира Балагова «Дылда» вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а на XXV Международном кинофестивале российская кинолента стала лучшим полнометражным фильмом 2019 года. Кроме того, «Дылда» получила приз FIPRESCI как лучшая картина на иностранном языке.
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