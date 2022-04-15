До 2022 года «МегаФон» развивал для своих абонентов два онлайн-кинотеатра. Видеосервис Start, 50% акций которого владел оператор, обеспечивал премьеры оригинальных сериалов и кино собственного производства, в то время как «МегаФон ТВ» играл роль видео-маркетплейса с широким ассортиментом: от телеканалов до новинок кино и сериалов.

Переход на новый формат планируется с мая. После слияния на видеосервисе Start появится новое контентное предложение: в рамках единой подписки продолжат выходить премьеры оригинальных проектов, запустится интернет-вещание широкого пакета телеканалов, а также значительно увеличится предложение зарубежных фильмов и сериалов.

Start предложит пользователям в 2022 году более 24 премьер собственного производства, в том числе новые сезоны сериалов «Вампиры средней полосы», «Медиатор», «Контейнер», «ИП Пирогова» и других, популярные фильмы и сериалы от российских и зарубежных производителей, в том числе широкий каталог детского контента, а также более 100 ТВ-каналов. «МегаФон ТВ» будет поддерживаться для абонентов на протяжении всего года, а текущим пользователям будут предложены выгодные условия для перехода на Start.

«Объединение двух сервисов — и с точки зрения контента, и с точки зрения команд — а также фокусирование усилий «МегаФона» на продвижении одного видеосервиса среди своих абонентов, позволит Start значительно нарастить базу подписчиков и занять еще более значимое место на рынке», — отметил генеральный директор Start Дмитрий Гудумак. По его словам, для новых и текущих абонентов «МегаФона» разрабатываются особые условия по предоставлению сервиса.