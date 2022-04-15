В российский прокат выйдет новый фильм Сергея Бодрова-старшего «Дышите свободно»

Главный герой фильма Илья (Евгений Ткачук) сильно заикается. Это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой (Полина Агуреева) — гуру своего дела, которую пациенты считают магом и волшебником. Там он встречает новых друзей и новую любовь — молодую девушку Веру (Полина Пушкарук). Но оказывается, что Черкасовой самой нравится Илья, и она намерена его завоевать.

Главные роли в новом фильме Сергея Бодрова-старшего исполнили Евгений Ткачук, Полина Пушкарук, Полина Агуреева, Илья Дель, Михаил Тройник, Кристина Шнайдер, Анатолий Кондюбов, Алексей Утеганов, Дмитрий Щербаков, Ваня Рукша, Татьяна Полонская, Алиса Олейник, Александра Серзина и другие.

В российский прокат лента «Дышите свободно» выйдет 12 мая 2022 года.