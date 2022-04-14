В декабре 2017 года компания Disney приобрела основные активы 21st Century Fox, в том числе и Blue Sky Studios. После этого студия выпустила всего один анимационный фильм — «Камуфляж и шпионаж» 2019 года. В феврале 2021 года The Walt Disney Company объявила, что Blue Sky Studios будет упразднена. 10 апреля процедура была официально завершена.

Спустя год команда студии выпустила прощальный ролик, который появился в Сети накануне, 13 апреля. «В последние дни существования Blue Sky Studios маленькая команда художников собралась вместе, чтобы сделать финальное видео», — говорится в подписи к видео.

Скрат — персонаж серии полнометражных анимационных фильмов «Ледниковый период» студии Blue Sky Studios, «саблезубая крысобелка» мужского пола, одержимая страстью к желудям. Помимо эпизодических появлений в «Ледниковом периоде» и его продолжениях, Скрат является главным героем четырех короткометражных анимационных фильмов «Потерянный орех», «Не время для орехов», «Скрат и континентальный излом» и «Ледниковый период: Гигантское Рождество», также выпущенных студией Blue Sky Studios. Во всех фильмах Скрата озвучивал режиссер Крис Уэдж.