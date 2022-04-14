«Рок за гранью», «Теория хаоса» и другие фильмы Сергея Дебижева покажут в Доме кино

Неделя фильмов Сергея Дебижева стартует сегодня, 14 апреля, документальным фильмом «Рок за гранью». Лента посвящена Виктору Цою, Борису Гребенщикову, Сергею Курехину, которые стали главными героями русского рока 80-90-х годов XX века. Внутри беседы об эпохе и феномене русского рока перемежаются с заново сделанными клипами, редкими кадрами хроники и музыкой, определившей культурный код нескольких поколений.

15 апреля в Доме кино покажут ленту «Пауза в Санкт-Петербурге», посвященный наступившему в 2020 году карантину по коронавирусу. Съемки начались с первых дней пандемии. Сюжет фильма развивается в реальном времени. «Мы видим Петербург пустым и величественным. Все замерло. На больших уличных экранах мы наблюдаем за тем, что, в это же время, происходит в стране и в мире», — говорят в киноцентре.

16 апреля в прокате «Раскаленный хаос» о Первой мировой войне и революции, которые изменили картину мира. 17 апреля покажут фильм «Теория хаоса» — уже о последствиях войны и госпереворота 1917 года.

18 апреля в рамках недели фильмов Сергея Дебижева в Доме кино покажут ленту «Последний рыцарь империи» о русском мыслителе, политическом деятеле, писателе и публицисте Иване Солоневиче. 19 апреля в прокате «Крым небесный», а 20 апреля — «Золотое сечение», авантюрно-приключенческую драму, сюжет которой развивается в трех временных периодах: начало XX века, 40-е годы и наши дни.