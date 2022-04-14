Мюзикл «Ла-Ла-Лэнд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун выходит в повторный российский прокат

В центре сюжета фильма-мюзикла режиссера Дэмьена Шазелла двое влюбленных — джазовый пианист Себастьян (Райан Гослинг) и начинающая актриса Миа (Эмма Стоун), которые живут в Лос-Анджелесе и находятся в погоне за своими мечтами. В городе грез им предстоит выбрать, что для каждого из них важнее –— личное счастье или амбиции.

Название «Ла-Ла-Лэнд» — одновременно относится и к городу Лос-Анджелес, который становится одним из главных действующих героев картины, и к идиоматическому выражению, означающему потерю связи с реальностью.

На 89-й церемонии вручения премии «Оскар» фильм был представлен в четырнадцати номинациях, повторив рекорд картин «Все о Еве» (1950) и «Титаник» (1997), и одержал победу в шести категориях: «Лучшая режиссура», «Лучшая женская роль» (Стоун), «Лучшая операторская работа», «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая песня к фильму» («City of Stars») и «Лучшая работа художника-постановщика».

Фильм «Ла-Ла-Ленд» выйдет в повторный российский прокат 21 апреля 2022 года. Лента будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами. Подробности и билеты можно найти по ссылке.