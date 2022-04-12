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Фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» выйдет в повторный российский прокат

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Фильм режиссера Владимира Меньшова «Любовь и голуби» выйдет в повторный российский прокат. На больших экранах покажут отреставрированную версию с обновленными изображением и звуком.

Кадр из фильма "Любовь и голуби"

По сюжету фильма, у рабочего леспромхоза — жена Надя, трое детей и голубятня. Впервые в жизни он по путевке едет на юг. Там наивный деревенский простак встречает роковую женщину Раису Захаровну и возвращается с отдыха не к себе в деревню, а в дом новой знакомой. Для него начинается новая жизнь, в которой много непонятного и интересного, но нет дома, где остались Надя, дети и голуби.

«Хотя когда-то режиссер Владимир Меньшов буквально «отвоевал» фильм у кинематографического начальства. Получив за «Москву слезам не верит» премию «Оскар», режиссер трепетно отнесся к поиску материала для новой картины. И когда увидел в театре «Современник» спектакль «Любовь и голуби» по одноименной пьесе Владимира Гуркина сразу понял — нашел», — отмечают на киностудии «Мосфильм».

Фильм «Любовь и голуби» выйдет в повторный российский прокат 21 апреля 2022 года.

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