Детектив от Леонардо ДиКаприо с Элизабет Мосс и драма о мармонах с Эндрю Гарфилдом: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Сияющие» / Shining Girls, премьера (Apple TV+)

Спродюсированный Леонардо ДиКаприо детектив с Элизабет Мосс — экранизация бестселлера Лорен Бьюкс. Его главная героиня Кирби (как раз Мосс) выжила после нападения маньяка. Но ПТСР у нее проявляется так, что ей чудится, будто реальность вокруг и она сама постоянно трансформируются. В городе происходит новое убийство и Кирби объединяет усилия с местным журналистом Дэном (Вагнер Моура), чтобы вычислить преступника. Правда, она отчетливо помнит о нем лишь одну вещь — его голос.

С 29 апреля, Apple TV+