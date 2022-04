Детектив от Леонардо ДиКаприо с Элизабет Мосс и драма о мармонах с Эндрю Гарфилдом: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Мы владеем этим городом» / We Own This City, премьера (HBO)

Криминальная драма по мотивам реальных событий основана на одноименной книге репортера Baltimore Sun Джастина Фентона. Правда, историю превратили в мини-сериал сценаристы «Прослушки» Дэвид Саймон и Джордж Пелеканус. Это рассказ о группе коррумпированных полицейских, которые оказались замешаны в мошенничестве, вымогательствах и ограблениях. В касте — Джон Бернтал, Джош Чарльз, Трит Уильямс и многие другие.

С 25 апреля, HBO