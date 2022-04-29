Детектив от Леонардо ДиКаприо с Элизабет Мосс и драма о мармонах с Эндрю Гарфилдом: Что смотреть дома на этой неделе

Проект о съемках «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы «Предложение», драма о мормонах с Эндрю Гарфилдом «Под знаменем небес» и спродюсированный Леонардо ДиКаприо детектив с Элизабет Мосс «Сияющие» — «Собака.ru» выбрала главные сериалы, которые вышли на ТВ и стримингах на этой неделе.
Сериал «Мы владеем этим городом» / We Own This City, премьера (HBO)
Криминальная драма по мотивам реальных событий основана на одноименной книге репортера Baltimore Sun Джастина Фентона. Правда, историю превратили в мини-сериал сценаристы «Прослушки» Дэвид Саймон и Джордж Пелеканус. Это рассказ о группе коррумпированных полицейских, которые оказались замешаны в мошенничестве, вымогательствах и ограблениях. В касте — Джон Бернтал, Джош Чарльз, Трит Уильямс и многие другие.
С 25 апреля, HBO
Сериал «Список покупок убийцы» / Sarinjaui syopingmokrok, премьера (tvN)
Детективно-комедийная дорама о полицейской (Ким Соль-хен), которая вместе со своим бойфрендом — работником супермаркета с экстраординарной памятью (Ли Гван-су) — расследует убийство. У них есть только одна улика — чек из магазина.
С 27 апреля, tvN
Сериал «Предложение» / The Offer, премьера (Paramount+)
Сериал Декстера Флетчера («Рокетмен») рассказывает, как непросто проходили съемки первой части «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. Проблемы возникали как с кастингом и студией Paramount Pictures, так и мафией, которая внимательно следила за производством картины. Копполу тут играет Дэн Фоглер, главу кинокомпании — Мэттью Гуд. Название, как помнят поклонники фильма, отсылают к высказыванию Вито Корлеоне о предложении, от которого не сможешь отказаться.
С 28 апреля, Paramount+
Сериал «Под знаменем небес» / Under the Banner of Heaven, премьера (Hulu)
Первая главная роль Эндрю Гарфилд в сериалах пришлась на эту драму, основанную на реальных событиях. Он играет мормона Джеба Пайра, который в США 1980-х расследует убийство двух женщин и начинает сомневаться в своей вере. Преступление совершили два брата-мормона Рон и Дэн Лафферти (Сэм Уортингтон и Уайатт Рассел), а их жертвами стали жена и дочь их третьего брата. Постановщиком проекта стал Дэвид Маккензи («Последняя любовь на Земле»), а сценаристом — обладатель «Оскара» и автор «Харви Милка» Дастин Лэнс Блэк.
С 28 апреля, Hulu
Сериал «Сияющие» / Shining Girls, премьера (Apple TV+)
Спродюсированный Леонардо ДиКаприо детектив с Элизабет Мосс — экранизация бестселлера Лорен Бьюкс. Его главная героиня Кирби (как раз Мосс) выжила после нападения маньяка. Но ПТСР у нее проявляется так, что ей чудится, будто реальность вокруг и она сама постоянно трансформируются. В городе происходит новое убийство и Кирби объединяет усилия с местным журналистом Дэном (Вагнер Моура), чтобы вычислить преступника. Правда, она отчетливо помнит о нем лишь одну вещь — его голос.
С 29 апреля, Apple TV+
Сериал «Озарк» / Ozark, 2 часть 4 сезона (Netflix)
Финал криминальной драмы про отмывающее деньги наркокартеля семейство Берд вышел в двух частях. Первую показали в январе. Теперь окончательно расставят все точки — например, будут ли в итоге вместе Марти (Джейсон Бейтман) и Венди (Лора Линни).
С 29 апреля, Netflix
Сериал «Странный» / Gwoei, премьера (Tving)
Этот корейский детектив с элементами мистики показывали на кинорынке Canneseries. Археолог (Ку Ге-хван) обнаруживает, что в старинной буддийской статуэтке, которую он изучает, находится злой дух. Режиссером проекта стал Чан Гон-джэ («Голос убийцы», «Безлунная ночь»).
С 29 апреля, Tving
Сериал «Отмена» / Undone, 2 сезон (Amazon)
Проект от создателей мультсериала «Конь БоДжек» Рафаэля Боба-Ваксберга и Кейт Парди. Через реалистичную анимацию в стиле «Помутнения» Линклейтера рассказана история девушки Альмы, которая возвращается в прошлое, чтобы изменить настоящее и повлиять на будущее. Все сцены сняты с участием актеров, а потом перерисованы художниками. Альму играет Роза Салазар, ее покойного отца, гибель которого она пытается предотвратить Боб Оденкерк.
С 30 апреля, Amazon Prime Video
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