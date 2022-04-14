От байопика с Джиллиан Андерсон до комедии с Николь Кидман: Что смотреть дома на этой неделе

Проект про жен американских президентов с Джиллиан Андерсон, Мишель Пфайффер и Виолой Дэвис «Первые леди», абсурдистская антология с Николь Кидман «Пронзительно громко» и драма с Сиенной Миллер про хорошую жену «Анатомия скандала» — «Собака.ru» рассказывает про сериалы, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Чэд» / Chad, 2 сезон (TBS)
Иранско-американская актриса Насим Педрад (звезда Saturday Night Live) придумала ситком про 14-летнего подростка Чэда — и сыграла в нем главную роль. Помимо пубертатных проблем, здесь также важны поиски персонажем своей национальной идентичности — это, наравне с нетривиальным кастингом, роднит проект с сериалом «4лен». В новом сезоне Чэда ждет влюбленность и визит бабушки.
С 11 апреля, TBS
Сериал «Семья», премьера (ТНТ)
Комедийный альманах про четыре поколения одной большой семьи создали авторы сериалов «Интерны» и «#СашаТаня», но при участии режиссера «Аритмии» и «Свободного плавания» Бориса Хлебникова (что внушает надежду). Главные роли в нем сыграли Елена Валюшкина, Степан Девонин, Вита Корниенко, Вероника Мохирев и Сергей Удовик. Среди сюжетных линий собраны все обыденные жизненные ситуации для разных возрастов: от самоидентификации и решения завести ребенка до желания хотя бы на пенсии пожить для себя.
С 11 апреля, ТНТ
Сериал «Пронзительно громко» / Roar, премьера (Apple TV+)
Сериал основан на сборнике рассказов Сесилии Ахерн — создательницы бестселлеров «С любовью, Рози» и «P.S. Я люблю тебя». Каждый его эпизод — отдельная абсурдная история про разных женщин. А фантазия Ахерн простирается далеко. Например, героиня Николь Кидман ест фотографии, персонаж Мерритт Уивер ходит на свидания с селезнем, а Элисон Бри играет призрака, которая флиртует со своим убийцей. Шоу режиссировала Куйен Трэн — оператор фильма «Зависнуть в Палм-Спрингс» и сериалов «Невозможно поверить» и «Уборщица. История матери-одиночки».
С 15 апреля, Apple TV+
Сериал «Внешние сферы» / Outer Range, премьера (Amazon Prime Video)
Мистическая драма с Джошем Бролином о непостижимых тайнах на просторах Вайоминга. Протагонист этой истории — владелец ранчо, у которого бесследно исчезает невестка. Пытаясь вести расследование, он сталкивается со сверхъестественными вещами. Эпизоды проекта ставили разные режиссеры, среди них, например, Эми Саймец («Атланта») и Алонсо Руиспаласиос («Нарко: Мексика»).
С 15 апреля, Amazon Prime Video
Сериал «Среди акул» / Swimming with Sharks, премьера (Roku)
Сериальная адаптация одноименной комедии 1994 года. Сюжетная канва, в целом, сохранена, хотя главными героями стали женщины. Теперь это стажерка Лу (Кирнан Шипка), которая пытается добиться успеха в кинокомпании Fountain Pictures. Ей руководит холодная и расчетливая Джойс Холт (Дайан Крюгер). Режиссер сериала Такер Гейтс работал над проектами «Утреннее шоу» и «Карточный домик».
С 15 апреля, Roku
Сериал «Анатомия скандала» / Anatomy of a Scandal, премьера (Netflix)
Британский триллер с Сиенной Миллер и Рупертом Френдом. Она играет хорошую жену, готовую защищать своего мужа-министра, обвиненного в изнасиловании. Но чем дальше продвигается расследование, тем больше она начинает сомневаться в невиновности супруга. Режиссером сериала стала С. Дж. Кларксон, снимавшая часть эпизодов «Винила», «Банши» и «Наследников».
С 15 апреля, Netflix
Сериал «Первая леди» / The First Lady, премьера (Showtime)
Проект-антология с блестящим актерским составом посвящен биографии жен американских президентов. В первом сезоне три главные героини — это Элеонора Рузвельт (Джиллиан Андерсон, в юности — Элайза Сканлен), Бетти Форд (Мишель Пфайффер и Кристин Фросет) и Мишель Обама (Виола Дэвис и Джейми Лоусон). Также в касте — Дакота Фаннинг, Аарон Экхарт, Кифер Сазерленд, Лили Рэйб и О. Т. Фагбенли в роли Барака Обамы. Режиссером сериала стала автор «Птичьего короба» и «Отыграть назад» Сюзанна Бир.
С 17 апреля, Showtime
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