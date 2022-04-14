От байопика с Джиллиан Андерсон до комедии с Николь Кидман: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Семья», премьера (ТНТ)

Комедийный альманах про четыре поколения одной большой семьи создали авторы сериалов «Интерны» и «#СашаТаня», но при участии режиссера «Аритмии» и «Свободного плавания» Бориса Хлебникова (что внушает надежду). Главные роли в нем сыграли Елена Валюшкина, Степан Девонин, Вита Корниенко, Вероника Мохирев и Сергей Удовик. Среди сюжетных линий собраны все обыденные жизненные ситуации для разных возрастов: от самоидентификации и решения завести ребенка до желания хотя бы на пенсии пожить для себя.

С 11 апреля, ТНТ