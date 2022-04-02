Умерла звезда «Экипажа» и «Чародеев», актриса Александра Яковлева

«Это, к несчастью, произошло», — подтвердил он. Также режиссер сообщил, что Яковлева тяжело болела долгое время. По словам Лебедева, актриса была «яркой и неординарной личностью, умевшей противостоять всем невзгодам».

Александра Яковлева сыграла в таких фильмах, как «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многих других. Актриса родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне - Российский государственный институт сценических искусств, Санкт-Петербург), в 2003 году - Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (ныне - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого).

С 1993 по 1997 годы занимала пост председателя комитета по культуре и туризму в мэрии Калининграда и вице-мэром города, а после возглавляла службу по управлению качеством и персоналом в аэропорту «Пулково». Помимо этого была заместителем генерального директора дирекции скоростного сообщения РЖД. В 2012 году Яковлева возглавила калининградское отделение партии «Яблоко».